شوف أحدث العروض بالصور لأسواق العثيم بالسعودية على اللحوم والألبان والخضروات والفواكه 20/2/2022

تعتبر أسواق العثيم واحد من أشهر المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية التي توفر إلى عملائها عروض مميزة على مختلف المنتجات التي من بينها اللحوم والألبان والخضروات فتتسم المنتجات بأنها طازجة وشهية ومن خلال مقالنا الآتي سيتم التعرف على أقوى عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية.

عروض العثيم اللحوم والألبان والخضروات بالسعودية

حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية الطازجة والشهية التي من بينها كلًا من التالي.

أسعار اللحوم والألبان والخضروات والمسليات بالعثيم السعودية 20/2/2022

متوفر اليوم بصل أحمر كيس بسعر 3.45 ريال سعودي والذي لا غنى عنه في البيت لعمل الأكلات بشكل شبه يومي. كما متوفر أيضاً ليمون كيس بدون بذور بسعر 2.75 ريال سعودي والليمون منزوع البذور هذا من أفضل أنواع الليمون وأكثرهم استخداماً. وعرض اليوم يشمل عنب أحمر ذات الحبوب الصحيحة والفوائد الكثيرة متوفر في أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية بسعر 12.50 ريال سعودي. يشمل العرض أيضاً على بخاري حمراء طازجة بسعر 9.55 ريال سعودي. يحتوي العرض في جميع متاجر العثيم السعودية على مكعبات لحم بقري برازيلي بدون عظام فقط بسعر 29.95 ريال سعودي. تقدم العثيم أيضاً عرض على زيت طعام نور من النوع دوار الشمس متوفر فقط بسعر 34.50 ريال سعودي. ويوجد عرض على شوكولاتة جالكسي جواهر 400 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي متوفرة بهذا السعر فقط في جميع فروع متاجر العثيم بالسعودية.

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