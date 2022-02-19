نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية الترويجية وخصومات فبراير الغذائية الخيالية في المقال التالي
عروض أسواق العثيم السعودية فبراير 2022، أسواق عبدالله العثيم من أشهر الأسواق الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، ومفضل لدى عدد كبير جدًا من المواطنين في السعودية، ولذلك عدد كبير منهم يتساءلون عن العروض الخاصة بأسواق العثيم خلال شهر فبراير لعام 2022، وذلك لأنه في فبراير من كل عام يقدم عروض العثيم للشتاء وتكون العروض متميزة جدًا وتخفيضات تجعل جميع الأسعار متناسبة مع جميع الفئات، وخلال هذا المقال سيكون حديثنا عن العروض الخاصة بأسواق العثيم لهذا الشهر.
عروض العثيم المجمعة على السلع الغذائية والبقالة وخصومات المستلزمات المنزلية
مكان الفرع الرئيسي أسواق عبد الله العثيم
داخل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يوجد الفرع الرئيسي لأسواق العثيم، والتي تم تأسيسها من قبل رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح علي العثيم، ويوجد داخل العثيم مجموعة كبيرة جدًا من المنتجات مثل الأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية بجميع أنواعها وخلال كل فترة تقدم مجموعة من الخصومات على المنتجات تجعلها منافسة لكافة الأسواق الأخرى.
عروض العثيم الاسبوعية
عروض العثيم السعودية لشهر فبراير امر مهم للغاية، وسأذكر لكم فيما يلي بعض هذه العروض:
- عروض العثيم اليوم الاثنين أرز جودان حجم 5 كجم بسعر 13.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سكر ابوفهد ناعم حجم 10 كجم بسعر 31.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية أرز باب القصير بسمتي أبيض حجم 10 كجم بسعر 48.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم ارز صن فليدج كالروز حجم 5 كجم بسعر 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين زيت هالي نباتي حجم 16 لتر بسعر 109 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم مياه هالي سعر الكرتونة 11.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم زيت زيتون هالي حجم 250 ملي بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بازلاء لاتينا مجمدة بسعر 3.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب زيت هالي للطبخ حجم 1.5 لتر بسعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم صدور دجاج لاتينا طرية حجم 1كجم بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده زيت لايت لاين أولين نخيل حجم 1.5 لتر بسعر 11.5 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم خلطة زبدة إماراتي بلوك سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ