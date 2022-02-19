نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير للجوالات وخصومات مغرية خلال شباط على أحدث الهواتف الذكية في المقال التالي
عروض مكتبات جرير السعودية 2022، تقدم التكنولوجيا جعل حاجة الإنسان إلى الأجهزة الإلكترونية متزايد بعض الشيء، ولكن الأسعار الخاصة بهذه الأجهزة مرتفع وقد لا يقدر البعض على شرائها، لكن في المملكة العربية السعودية داخل jarir bookstore مكتبة جرير يتم تقديم مجموعة من العروض والتطبيقات قد تصل إلى 50% من السعر الأصلي للمنتج، وإليكم اليوم في هذا المقال بعض العروض التي يقدمها مكتبة جرير خلال شهر فبراير.
عروض جرير السعودي الأسبوعية وتخفيضات الشاشات الذكية وخصومات الجوالات
مميزات مكتبة جرير
من المكتبات المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية هي مكتبات جرير والتي تحتوي على مجموعة كبيرة جدًا من المنتجات المختلفة سواء أجهزة إلكترونية أو أدوات كهربية أو الأدوات والمستلزمات المدرسية وهناك عدد كبير جدًا من المميزات التي يتمتع بها مجموعة مكتبات جرير مثل الجودة المتميزة لجميع منتجاتها وحسن معاملة العاملين بها للعملاء، وبالإضافة إلى ذلك عروض جرير وتخفيضات جرير المتميزة.
أفضل عروض الجوالات في جرير لشهر فبراير 2022
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض المتميزة بشكل متكرر، وخلال شهر فبراير لهذا العام تقدم مجموعة من العروض التي تتمثل فيما يلي:
- عروض جرير للجوالات جوال هونور 50 سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شاومي ريدمي 11 سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر 799 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف شاومي ريدمي سعته 128 جيجا بايت بسعر 899 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي بي 50 برو سعته التخزينية 256 جيجا بيت لونه ذهب كاكاو بسعر 4299 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير سامسونج جالكسي سعته 256 جيجا بيت لونه أسود بسعر 6599 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات شاومي 11 تي برو سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 2399 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هواوي برو سعة 512 جيجا بايت بسعر 6499 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي سعته 256 جيجا بيت لونه فضي بسعر 6599 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير هواوي بي 50 برو سعته التخزينية 256 جيجا بيت لونه أسود بسعر 4299 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير شاومي 11 تي برو سعته التخزينية 256 جيجا بيت لونه أزرق بسعر 2399 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هواوي بي 50 بوكيت سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 5299 ريال سعودي.
- عرض جرير ومكتبة جرير اون لاين جوال هواوي بي 50 بوكيت سعته التخزينية 512 جيجابايت بسعر 6499 ريال سعودي.
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