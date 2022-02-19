شوف عروض الخصم العظيم من أسواق النخبة في السعودية

تقدم أسواق النخبة في المملكة العربية السعودية عروض الخصم العظيم من خلال نشرة هذا الأسبوع والتي تسري من الخامس من رجب وحتى الرابع والعشرين من رجب الحالي، أبرز العروض داخل النشرة مقدمة على البقالة والمعلبات وأنواع مختلفة من الأطعمة بالإضافة إلى المنظفات والورقيات، وتلك العروض سارية فقط خلال الفترة السابق ذكرها أو حتى نفاذ الكمية وذلك فقط داخل الفرع.

عروض أسواق النخبة الغذائية

الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام تعتبر على رأس قائمة الطعام الصحي، حيث تحتوي على دهون صحية مهمة لصحة الجسم بشكل عام والذاكرة بشكل خاص.

كما أن الأسماك لها طرق عديدة لتسويتها وتقديمها فبخلاف الطرق المعتادة مثل الشوي والقلي التقليديين توجد طرق أخرى لإعداد الأسماك مثل الصواني في الفرن، والسمك الفيليه توجد طرق مختلفة لإعداده قدمنا لكم بعضها من قبل.

وبناء على ما سبق نعرض لكم بعض العروض على الأسماك التي تقدمها أسواق النخبة داخل نشرة عروض الخصم العظيم.

سمك بيج أي روهي كروكر سعر الكيلو جرام 11.50 ريال سعودي بدلًا من 12.65 ريال.

2 كيلو جرام من السمك الفيليه بسعر 34.99 ريال سعودي بدلًا من 43.70 ريال.

ومن المعروف أن البطاطس المقلية يحبها الأطفال وتعدها لهم الأمهات داخل المنزل، ولكن أحيانًا تكون البطاطس النصف مقلية المجمدة بديل جيد وسريع عند ضيق الوقت.

وضمن عروض الخصم العظيم من أسواق النخبة يوجد عرض على البطاطس المقلية من ساديا وزن كيلو جرام بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 10.35 ريال.

عروض الشاي من النخبة