نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ومفاجآت بنده وهايبر بنده “الكل رابح” تخفيضات تزيد عن 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت بنده وهايبر بنده، عرض جديد من أضخم عروضها ومفاجآتها الترويجية، للأسبوع الثاني على التوالي وهو عرض الكل رابح، وذلك بخصومات تزيد عن 60%، بالإضافة إلى منح قسائم شرائية تصل إلى 300 ريال، لكل من تزيد مشترياته من السلع والمنتجات المعروضة في العرض عن 300 ريال، وبهذا يكون الكل رابح من خلال التخفيضات والخصومات التي سيحصل عليها المشتري، كما أن القسائم الشرائية سوف تزيد من كمية المنتجات والأصناف التي سوف يقوم بشرائها.

بالصورعروض ومفاجآت بنده وهايبر بنده الكل رابح وخصومات تزيد عن 60%:-

يأتي العرض الأسبوعي الجديد من بنده وهايبر في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الاستعدادات التي تجريها المملكة للاحتفال بذكرى يوم التأسيس، والذي تحتفل به المملكة لأول مرة هذا العام، بعد صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باعتبار يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير كل عام عطلة وطنية يحصل فيها كافة العاملين في المملكة على اجازة رسمية، وذلك من أجل الاحتفال بذكرى مناسبة يوم التأسيس، ولهذا فإن العرض الأسبوعي الجديد من بنده وهايبر بنده سيكون له مكانة خاصة لدي المواطنين والوافدين داخل المملكة، ويمكن معرفة كافة السلع والمنتجات المعروضة ضمن العرض الأسبوعي الجديد من خلال مجلة العروض التالية:-

ومن خلال مجلة العروض السابقة يتضح أن العرض الجديد يتضمن كافة احتياجات الأسرة من سلع غذائية تتمثل في اللحوم والدواجن والمجمدات وسلع البقالة وغيرها من السلع الغذائية الأخرى، كذلك فإن العرض الاسبوعي الجديد يتضمن الأجهزة الكهربائية والجوالات وادوات المطبخ.

والعرض الجديد يتضمن مميزات كثيرة لا حصر لها من بينها مايلي:-

* العرض يغطي كافة احتياجات الأسرة من كل أنواع السلع والأصناف بخصومات تتخطي ال 60% على بعض المنتجات والأصناف.

* العرض الجديد يأتي بالتزامن مع عطلة يوم التأسيس والتي ستكون يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022.

* لو تم شراء قسائم شرائية بقيمة تزيد عن 300 ريال، سيحصل المشتري على قسائم شرائية بقيمة 300 ريال مجاناً، أي ميزتين الأولي الاستفادة من الخصومات والتخفيضات، والميزة الثانية هو شراء منتجات مجاناً، وذلك بسبب القسائم الشرائية التي حصل عليها المشتري من جراء سلع ومنتجات تزيد عن 300 ريال.

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