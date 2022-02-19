شوف تنزيلات مميزة من عروض ساكو Saco offers على منتجات مختلفة بمعظم الفروع من كتالوج ساكو الأسبوعي

تتوفر كثير من التخفيضات المميزة اليوم بكافة فروع ساكو هايبر ماركت Saco hyper market، حيث يعد ساكو هايبر ماركت من أكبر وأهم الماركتات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وأكثرهم تقديماً للخصومات الأسبوعية والموسمية، حيث تجدون بفروعهم كل المنتجات النادرة الغير موجودة بالأماكن الأخرى، ولكنها تحتوي كل ما هو نادر فقط بفروعهم ومن خلال Saco online ساكو أونلاين، وسوف نعرض لكم اليوم تفاصيل عروض ساكو هايبر ماركت لهذا الأسبوع، وإليكم التفاصيل:

عروض ساكو الأسبوعية على أدوات وعدد السيارات في المملكة العربية السعودية

توجد مجموعة متميزة من العروض الحصرية على أسعار كثير من السلع والمنتجات الخاصة بالسيارات، ومن بينهم: خصم خاص على سعر جهاز نفخ الاطارات عالي الآداء بتوفير 100 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر شاحن البطارية متعدد الوظائف بتوفير 50 ريال سعودي، كما بالفروع عدة خصومات أخرى على أسعار هول 12 فولت، 200 وات من ولجن، وخصم غيره منهم على سعر الرافعة الكهربائية والمفك البراغي والمنفاخ للسيارات 3*1، وغيرهم من خصومات.

عروض ساكو هايبر ماركت Saco hyper market لفترة محدودة

نستكمل مع حضراتكم بقية عروض ساكو هايبر ماركت الأسبوعية على أسعار أدوات وعدد السيارات، ومنهم: خصم مميز على سعر المنفاخ الرقمي للاطارات 12 فولت مع إضاءة، وخصم آخر بالفروع على أسعار منظف بخاخ إطارات السيارات بتوفير 20 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر سائل غسيل السيارة من ميجارز، وعرض آخر منهم على سعر منظم بخاخ السيارة من ماركات أخرى، وعرض آخر منهم على سعر ملمع السيارة 12 أونصة، وعرض مميز آخر بالفروع على أسعار مخزن الطاقة 300 أمبير مع ضاغط هواء، وتخفيض آخر منهم على سعر بخاخ لتنظيف، وترتيب، وتنعيم الجلديات.

تنزيلات حصرية اليوم بفروع ساكو ماركت حتى نفاذ الكميات

توجد كثير من الخصومات الأخرى اليوم بفروع ساكو هايبر ماركت بمدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر صندوق الأدوات بالعجلات 2*1، وخصم آخر بالفروع على أسعار صندوق أدوات السيارة ضد الماء متوسط الحجم، وخصم مميز آخر منهم على سعر صندوق الأدوات البلاستيكي، وتنزيلات أخرى.