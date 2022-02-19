شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 وحتي 60 ٪علي جميع الأجهزة والمنتجات ولوازم المنزل

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عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من الأسواق الكبيرة والشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يمتلك دورًا مهمًا للغاية في خدمة الكثير من الزبائن والمواطنين في المملكة العربية السعودية التي قد تم وصول العدد الخاص بهم لمائة مليون وستون عميل متواجدين في المملكة العربية السعودية أو بجمهورية مصر العربية، حيث أن ذلك الهايبر يشمل على أهم القطاعات الضرورية المتخصصة بمجال التجزئة.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الأسواق المتخصصة بقطاع التجزئة، كما أن هذا السوق له أقوى وأكبر المجموعات التي تصاحبها أروع الأعمال الهامة المتواجدة بين كل متجر وشركة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يكون لبناء وتشييد شركة من أكبر وأقوى الشركات الناجحة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يعد من ضمن الأسواق التي استحوذت ونالت على المجموعات الكبيرة والقوية إلى أن قامت تلك الشركة بتمهيد طريقها لتشييد عدة تصورات إيجابية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على تويستر ناجتس الدجاج من النوع امريكانا مقدار 750 جرام يكون بسعر 20 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من البرجر البقري من النوع السنبلة مقدار 400 جرام يكون بسعر 20 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- 2500 جرام من البطاطس نوعها سيارا يكون بسعر 15 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- 840 جرام من برجر الدجاج بالبقسماط من النوع سيارا يكن بسعر 20 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- اثنان حبة من البرجر البقري باللحم الأنجوس بالحجم الكبير من النوع ساديا مقدار 240 جرام يكون سعرها 20 بدلًا من 29 ريال سعودي.
- 3 قطع من الملوخية سيارا مقدار 400 جرام يكون بسعر 10 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- شبيهة القشطة من النوع المراعي عدد 7 قطع مقدار 170 جرام يكون بسعر 20 بدلًا من 27.65 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الشراب المجفف من النوع تانج يكون بسعر 47.95 بدلًأ من 61.95 ريال سعودي.
- 18 * 125 جرام من العصير نوعه اورجينال يكون بسعر 15 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- القهوة السعودية الفاخرة من النوع نجدية مقدار 10 * 6 جرام يكون سعرها 15 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
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