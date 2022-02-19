نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده تتجاوز نصف الثمن على الهواتف والأجهزة الكهربائية حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده تتجاوز نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية فبراير، حيث يتوفر غلاية ستانلس ستيل كولين سعة 2 لتر بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 38%، يتوفر عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 289 ريال بدلاً من 439 ريال خصم 35%، يتوفر عصارة بلاك أند ديكر سعة 350 وات بسعر 349 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 30%، يتوفر خلاط يدوي سينكور بسعر 369 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 26%، يتوفر قطاعة مولينكس بسعر 189 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 24% ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات هايبر بنده تتجاوز نصف الثمن

يتوفر قلاية بدون زيت سنكور سعة 2 كجم بسعر 189 ريال بدلاً من 359 ريال خصم 48%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية قلاية بدون زيت كي أون سعة 6 لتر بسعر 239 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 20%، يتوفر مطحنة قهوة مولينكس بسعر 129 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده نصف الثمن مكنسة كهربائية بدون كيس أريتي بسعر 149 ريال بدلاً من 309 ريال خصم 52%، يتوفر قدر ضغط كهربائي كولين سعة 8 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 385 ريال خصم 36%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 8 لتر بسعر 319 ريال بدلاً من 579 ريال خصم 45%، تتوفر ضمن تخفيضات فبراير هايبر بنده غلاية ستانلس ستيل كليك أون سعة 2.5 لتر بسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث 42 بوصة سمارت اندرويد بسعر 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 25%، يتوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة تقنية 4K يو إتش دي أندرويد 10 بسعر 1599 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 30%.

تخفيضات هايبر بنده على الهواتف

يتوفر عرض خاص على أوبو أي 55 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام بسعر 849 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الهواتف تي سي ال 20 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و6 جيجا رام، بسعر 849 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 30%، يتوفر لينوفو كي 14 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام بسعر 379 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن تخفيضات حتى نهاية فبراير هايبر بنده سامسونج اي 52 إس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1499 ريال بدلاً من 1659 ريال خصم 10%.