شوف تخفيضات وخصومات من Saco بنصف الثمن تصل إلى 50٪ على الجوالات

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تخفيضات وخصومات من Saco بنصف الثمن تصل إلى 50٪ على الجوالات

متوفر تشكيلة رائعة مثل، هواوي، HTC، سامسونج جالكسي، هونر، LG كيو6، هونر برو، نوكيا، هونر بلاي، أيفون xs، أيفون x، جالكسي هواوي، لينوفو، وحرصاً على راحة جميع عملائها توفر لهم خدمة توصيل المنتج للمنزل بسعر في متناول الجميع 25 ريال. تسوق لمزيد من العروض الأخري عبر موقعها الإلكتروني وأقتني أقوي العروض بتخفيضات هائلة. تسوق أيضاً من خلال موقع ثقفني وسوف نوافيكم بمزيد من العروض.

تخفيضات هائلة بنصف الثمن 50٪ على الجوالات

جوال هونر x7، متوفر بلون أسود، سعة التخزين 64 جيجا بايت، 4G، بشريحتان، نظام التشغيل أندرويد، حجم ذاكرة الرام 4 جيجا بايت، نظام الشحن سريع، دقة الكاميرا الخلفية 8 ميجابكسل، حجم الشاشة 5.9 انش، سعر الجهاز 799.00 ريال بدلاً من 985.00 ريال، ادفع 266.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

Mobile Phones هواوي، Huawei Mate 20 Pro، متوفرة بلون أزرق، سعة التخزين 128جيجا بايت، حجم الشاشة 6.53بوصة، حجم الشريحة نانو، وزن العدة 189 جرام، مادة الصنع ألومنيوم + زجاج، تعمل للجيل 2G / 3G / 4G، سعة البطارية 4000 مل أمبير‎، سعر 1999.00 ريال بدلاً من 2299.00 ريال، ادفع 666.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

جوال جالكسي Samsung Galaxy A80، متوفرة بلون فضي، نوع الشريحة شريحة نانو، يتمتع ببصمة شاشة، يعمل نظام الأندرويد، الذاكرة الرام 8 جيجابايت، سعة التخزين 128جيجا بايت، حجم الشاشة

6.7 بوصة، لا يمكن أزالة البطارية، الوزن 220.00 جرام، سعر الجهاز 1299.00 ريال بدلاً من 2399.00 ريال، أدفع 433.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم .