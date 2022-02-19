شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ولمدة 10 أيام

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عروض العثيم السعودية، تكون شركة العثيم من ضمن الأسواق والشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق قد قام بتقديم وعرض أكبر وأروع الخصومات مع العروض القوية والمذهلة التي يتميز بها هايبر العثيم، وكذلك فهو يقوم بتقديم وعرض تلك العروض والخصومات أما أن تكون بصورة أسبوعية أو يومية، كما أن هذه العروض والخصومات التي تعرض وتقدم عن طريق هايبر العثيم تتوافر وتتواجد بسعر متناسب ومتوافق مع كل شخص في السعودية.
عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 70 ٪وهدايا مجانية في انتظارك
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم من الأسواق المساهمة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يكون من أقوى السلاسل الكبيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك الهايبر متواجد بالمنزلة والترتيب الذي يكون برقم اثنان من السوق التجاري والمالي والمركزي أيضًا بناحية المبيعات التي تتواجد في ترتيبها ومنزلتها بعد سوق بنده الذي يكون متبع لمجموعات صافولا، حيث أن تلك المجلة الشهيرة التي تكون من أنجح المجلات وهي فوربس قد صنفت سوق العثيم بأمريكا سنة 2016 بأن ذلك الهايبر يكون من أكبر الشركات في المملكة.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على النقانق الدجاج من النوع داري بالجبن مقدار 340 جرام يكون بسعر 3.95 بدلًا من 5.25 ريال سعودي.
- شاي من النوع بروك بوند أكياس عدد 100 كيس يكون بسعر 10.50 ريال سعودي.
- الزيت من النوع اولايت كانولا مقدار 2 * 1.5 لتر يكون بسعر 12.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- 250 مل من زيت السمسم المهيرة العضوي يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الحلاوة الطحينية الطعمة السادة يكون 19.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من دبس الرمان من النوع بيدر يكون بسعر 6.95 بدلًا من 9.25 ريال سعودي.
- 1.25 جرام من كاتشب الطماطم من النوع هاينز يكون بسعر 19.95 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الشوكولاتة نوعها جوديفا دبل بار أو كريمة مقدار 35 جرام يكون بسعر 4.95 بدلًا من 7 ريال سعودي.
- بسكويت اولكر بسكريم مقدار 16 * 36 جرام يكون بسعر 11.50 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- الفاصوليا من النوع ليبيز مطبوخة بصلصة مقدار 220 جرام عدد 4 قطع يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17 ريال سعودي.
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