نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم علي الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 70 ٪ وحتي نهاية نوفمبر في المقال التالي
عروض جرير السعودية، والمالي، حيث أن هذه المكتبة قد وفرت واستحوذت على كل المتطلبات والاحتياجات التي يرغب بها ويريدها كل المقيمين والمتواجدين في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المكتبة قد قامت بعرض وتوفير كل الألعاب التي يطلبها ويحتاج لها كل مقيم في السعودية.
تنزيلات مكتبة جرير الأسبوعية علي الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 50% ألحق قبل نفاذ الكمية
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من إحدى المكاتب التي قامت بعرض وتوفير أكبر الخصومات القوية وأروع العروض المذهلة التي يريدها ويطلبها كل مقيم في المملكة العربية السعودية، فهي تقوم ببيع كل المستلزمات والمستحضرات التي يطلبها ويحتاج لها كل مقيم في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون بمناسبة انتهاء سنة ماضية وهي 2021، وبداية عام آخر جديد وهو 2022، وأيضًا فإن تلك المكتبة تقوم بمنح وعرض هذه الخصومات والعروض بالسعر القليل المناسب والمتوافق مع كل شخص مقيم في السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير ماركر الرسم من النوع روكو باللون الذهبي يكون بسعر 6 ريال سعودي.
- قلم الجاف من النوع لامي باللون الأزرق الرأس الكروية يكون بسعر 285 ريال سعودي.
- رول ورق الحائط من النوع روكو مقدار 7 * 15 مم باللون الأبيض يكون بسعر 90 ريال سعودي.
- القرص الدائري من النوع هاي جلوس حجم 3 * 3 باللون الأبيض يكون بسعر 5 ريال سعودي.
- ورق الكريب باللون البني حجم 50 * 150 سم يكون بسعر 3 ريال سعودي.
- دفتر اسكتش من النوع روكو المخرم مع المقبض باللون الأبيض يكون بسعر 5 ريال سعودي.
- لوح المفكرة التي تخص التخطيط للعمل من النوع كامبريج الممتاز باللون الأبيض يكون بسعر 35 ريال سعودي.
- مصباح القراءة من النوع اي اف المناسب لكل المقاسات باللون الوردي يكون بسعر 32 ريال سعودي.
- مصباح القراءة من النوع انيرجايزر فلكسيبول المناسب لكل مقاسات الكتب باللون الأسود أو الرمادي يكون بسعر 40.25 ريال سعودي.
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