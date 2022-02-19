أخطر 3 أجهزة في منزلك ترفع فاتورة الكهرباء الي 900 جنية اغلقها فورا بهذه الطريقة !!

بدء الكثير من الاشخاص في البحث عن الاجهزة التي تسبب ارتفاع في اسعار فاتورة الكهرباء لترشيد الاستهلاك لهذه الاجهزة, وذلك بعد ان عاني الجميع من اسعار فاتورة الكهرباء المرتفعة جدا, وهناك العديد من الاجهزة التي يتم استخدامها بشكل يومي اكثر من مرة دون العلم بأن هذه الاجهزة تستهلك قدر عالي جدا من الكهرباء وهو ما يسبب ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء ولذلك سوضح خلال السطور التالية اهم ثلاث اجهزة تسبب ارتفاع في فاتورة الكهرباء وطريقة ترشيد الاستهلاك في الكهرباء.

ما هي اخطر الاجهزة الكهربائية التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الي 900 جنية

هناك العديد من الاجهزة التي يتم استخدامها في الحياة اليومية والتي لا يعرف الكثير انها تسحي قدر كبير من الطاقة وتسبب ارتفاع سعر الفاتورة ومن اخطر هذه الاجهزة:-

الميكرويف من اكثر الاجهزة التي تستهلك كهرباء عند استخدامها حيث انه يعمل على تحويل الطاقة الكهربائية الي حرارية واثناء هذه العملية يتم استهلاك اكثر من 500 وات لذلك من الافضل تجنب استخدامه بكثرة وفصله عن الكهرباء في حالة عدم استخدامه.

الغلاية الكهربائية ويكثر استخدامها في فصل الشتاء بسبب تحضير المشروبات الساخنة بكثرة لذلك ترتفع فاتورة الكهرباء لانه يستهلك قدر كبير من الطاقة لذلك ينصح بتقليل استخدامه واستخدام البراد وفصله عن الكهرباء لان تركه موصل في الكهرباء يجعله يستهلك قدر من الطاقة حتى عند عدم تشغيله.

الثلاجة من اخطر الاجهزة التي تسحب قدر كبير من الطاقة, ولذلك يجب عند شراء الثلاجة اختيار جهاز مرشد للاستهلاك لتجنب اهدار قدر كبير من الطاقة وارتفاع فاتروة الكهرباء.

ما هي اهم الخطوات التي يمكن اتباعها لترشيد الاستهلاك وانخفاض قيمة فاتورة الكهرباء