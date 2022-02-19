جهزي لرمضان بعمل ألواح مشروب قمر الدين في المنزل مثل الجاهز تماماً بتكاليف بسيطة

يعتبر قمر الدين من المشروبات التي لديها مذاق شهي للغاية ويكثر تناولها في شهر رمضان بل هو طقس أساسي من طقوس شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، ويتم تحضير العصير منه بطريقة سهلة للغاية، وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير ألواح قمر الدين في المنزل بدلًا من شرائه جاهزاً من الخارج وذلك لضمان نظافته وللتوفير والتدبير والمحافظة على ميزانية البيت في هذا الشهر الكريم، وفيما يلي سنقدم إليكم طريقة تحضير قمر الدين في المنزل بكل سهولة فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير قمر الدين في المنزل

يتم تحضير ألواح قمر الدين في المنزل بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير متوفرة بشكل دائم وتتبعوا معنا في السطور الآتية مقادير تحضير قمر الدين في المنزل.

مكونات قمر الدين الألواح لعمل العصير منها

كيلو جرام من المشمش المنزوع البذور ويتم تقطيعه إلى نصفين. كأس ونصف من المياه. نصف كيلو من السكر. ربع كأس من عسل الجلوكوز. ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

خطوات تحضير قمر الدين في المنزل

تتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير ألواح مشروب قمر الدين الرمضاني بالمكونات البسيطة المذكورة بالأعلى.

طريقة تحضير قمر الدين في البيت