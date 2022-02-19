عجينة القطايف الرمضانية بالطريقة الأصلية في البيت جهزي لشهر رمضان ووفري بعمل أشهى قطايف

تعتبر القطايف من أكثر أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثيرين بالتحديد في شهر رمضان الكريم ونحن على أعتاب ذلك الشهر أعاده الله على العالم كله بالخير واليمن والبركات، وأكثر ما يشغل بال ربة المنزل هو كيفية تحضير الحلوة الرمضانية بشكل يومي وبدون أن يؤثر ذلك على ميزانية البيت، ومن تلك الحلويات القطايف حيث يمكن حشوها بأكثر من حشو، فلديها مذاق شهي ومختلف للغاية وتتبعوا معنا في المقال الآتي خطوات تحضير عجينة القطايف.

تحضير عجينة القطايف في البيت لشهر رمضان

يتم تحضير عجينة القطايف الرمضانية في البيت بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير هي كالتالي.

مكونات عجينة القطايف الرمضانية

كأسان ونصف الكأس من الدقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر. كأسان من المياه الدافئة. ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير عجينة القطايف

يتم تحضير عجينة القطايف الرمضانية التي يمكن حشوها بالعديد من الحشوات سواء كانت حلوة أو حادقة بخطوات بسيطة للغاية وهي كالتالي.

طريقة تحضير عجينة القطايف الرمضانية

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه نصف كأس من المياه ثم يتم إضافة السكر والخميرة ويتم تقليبهم سويًا ثم تركه في مكان دافئ لحين أن يتضاعف حجم العجينة. الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والملح ويتم تقليبهم بشكل جيد. يتم وضع خليط الخميرة على خليط الدقيق ويتم التقليب بكل رفق. القيام بصب الكمية الباقية من المياه بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتشكل لديكم عجينة طرية. الحصول على مقلاة ويتم فرد العجينة فيها على شكل أقراص ويتم رفعها وتركها جانبًا لحين أن يتم تحضير الحشو.

القطايف الرمضانية بالجبنة

يتم تحضير القطايف بالجبنة بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير.

مقادير القطايف الرمضانية بالجبنة

جبنة عكاوي حلوهة. أقراص القطايف الباردة. قطر بارد. القليل من السكر. القليل من القرفة.

طريقة تحضير القطايف بالجبنة

يتم تحضير عجينة القطايف بالجبنة بخطوات بسيطة للغاية وتتبعوا معنا في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة القطايف بالجبنة.