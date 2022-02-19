شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ ولمدة 10 أيام وهدايا مجانية في انتظارك

يعمل هايبر بنده على بيع كافة المستلزمات الغذائية والغير غذائية لكل جهات المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يقوم بإعطاء العديد من الأصناف التي تكون بالجودة المرتفعة والكبيرة بالسعر المناسب مع الأشخاص والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن الشركة قد قامت بالحصول على جوائز متعددة أثناء تاريخها ومن الجوائز هي، جائزة أحسن وأروع علامة تجارية يتم تواجدها في آسيا سنة 2011، وكذلك الجائزة السعودية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية سنة 2013.

عروض بنده السعودية

شركة بنده حريصة لتقديم العروض الكبيرة والرائعة مع الخصومات المذهلة والقوية، فيمكن أن تقدم تلك العروض والخصومات سواء كانت أسبوعية أو يتم توفيرها وطرحها بصورة يومية.

حيث أن شركة بنده قد حصلت على أربعة مراكز يتم تخصصها بالتوزيعات الرئيسية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن هذه الشركة امتلكت ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية أيضًا إلى هايبر بنده.

عروض بنده السعودية

800 جرام من العدس نوعه زين عدد اثنان قطعة يكون بسعر 10.95 بدلًا من 17 ريال سعودي.

الحمص من النوع زين مقدار 800 جرام عدد اثنان حبة يكون بسعر 8.95 بدلًا من 15.90 ريال سعودي.

سعر البرغل من النوع زين مقدار 800 جرام عدد اثنان كيس سعره يكون 8.95 بدلًا من 15.90 ريال سعودي.

الفريكة من النوع زين مقدار 800 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

800 جرام من الذرة الفشار نوعها زين عدد اثنان حبة سعره يكون 8.95 بدلًا من 15.90 ريال سعودي.

تخفيضات بنده