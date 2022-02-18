شوف عروض ساكو الأوفر على مختلف الأجهزة بخصومات مميزة حتى 19 فبراير

عروض ساكو تتميز بعرض أفضل المميزات والمواصفات الرائعة على الأجهزة المختلفة. فالجميع يبحث عن المميزات والصفات ويقارن بين الأفضل بينهم للحصول المنتج الأفضل. لذلك قمنا بعرض أفضل الماركات المنتجات الرائعة والمميزة من خلال عالم ساكو لأفضل بخصومات مذهلة لا تفوتها.

عروض ساكو الأوفر على المكانس الكهربائية الجديدة

اشتري مكنسة كهربائية يدوية من هوميكس، تعمل بقوة 100 واط، بسعة 0.8 لتر، كما أنها تتميز بأنها قابلة للشحن. بسعر 169 ريال بدلاً من 199.75 ريال سعودي.

خصم 130.75 ريال على مكنسة كهربائية ماركة فيليبس، تتميز بأنها تعمل بقوة 1800 واط. بسعر 349 ريال بدلاً 479.75 ريال سعودي.

وفر 80 ريال على المكنسة الكهربائية من بلاك ديكر، تتميز بعدة مواصفات هي تعمل بقوة 1400 واط. بالإضافة إلى أن سعة المكنسة 30 لتر، تتميز بأنها تستخدم في الرطب والجاف. بسعر 449 ريال بدلاً من 529 ريال سعودي.

احصل على المكنسة اللاسلكية من هوميكس، بسعة 5 لتر، وتعمل بقوة 150 واط، و22.2 فولت. بسعر 299 ريال بدلاً من 379.75 ريال سعودي.

عروض ساكو الأوفر على حلول تقنية الهواء

خصم 100 ريال على منقي الهواء من فيليبس، ويتميز الجهاز بقدرة على تقنية الهواء لمساحة تصل حتى 85 متر مكعب. بسعر 1599 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي. كما يمكنك تقسيط المنتج على مدار 6 أقساط تكلفة القسط 267 ريال.

وفر 200 ريال على جهاز الليزر بيور لإزالة الشعر بالومضات. بسعر 499 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

خصم 50.75 ريال على ماكينة قص وتهذيب الشعر والذقن من براون. بسعر 99 ريال بدلاً من 149.75 ريال سعودي.

خصومات Saco الكبرى على حلول التنظيف