شوف أجدد عروض التوفير من لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في فبراير

عروض التوفير من لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض في مهرجان عروض فبراير التوفير للأسبوع الثالث على التوالي، على مجموعة هائلة ومختارة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتنوعة والمتعددة الاستخدامات، ولا ننسى عرض كوبون التوفير بقيمة 100 ريال سعودي لكل مشتريات بقيمة 200 ريال على أقسام الأزياء، الأحذية، الشنط الحريمي وغيرها والمستمر منذ 2 فبراير 2022 وحتى 19 فبراير فبادروا بالسرعة واغتنام هذه الفرصة والتي لأول مرة تستمر حتى فترة طويلة كهذه وخصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك فتعتبر هذه أقوى الفرص والعروض خصوصاً في قسم الازياء والأحذية واكسسوارات الأطفال.

عروض التوفير من لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأدوات المنزلية:

شيفلاين مقلاة غير لاصقة مقاس 24 سم بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

أورولي ألومنيوم مقاس 26 سم من شيفلاين بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

كوزموبلاست دورق مع حامل ثلج سعة 2.5 لتر بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال.

جوي مول رف صحون بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

عرض طقم ثلاث قطع على لولو لوح تقطيع سمك 8 مل بسعر 20 ريال سعودي الطقم بدلاً من 35 ريال.

رابيت مبشرة متنوعة بمقبض بسعر 10 ريال سعودي.

طقم كاسات زجاج من باسباتشي مكون من 6 قطع فقط بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 29.70 ريال.

عرض مكون من 3 مجموعات من باسباتشي طقم مج مكون من قطعتين بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال.

عروض اليوم للأجهزة الكهربائية:

تتنوع عروض لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع على الأجهزة الكهربائية المتنوعة من أجهزة المطبخ وأجهزة وأدوات الكهرباء المنزلية المتعددة وأيضاً أجهزة العناية الشخصية سواء للرجال أو النساء وإليكم أهم وأفضل عروض ال 15,20,30 ريال.

مضرب يدوي كهربائي متوفر فقط بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

مكبر صوت مزود بإضاءة بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال أي مع توفير قيمته 29 ريال،ما يعادل 49%.

مطحنة قهوه بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

مرطب جو صغير بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

سباقة بيض بقوة 350 واط بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.