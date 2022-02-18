شوف عروض العثيم الأسبوعية للإلكترونيات بمناسبة يوم التأسيس وعروض نهاية الأسبوع

عروض العثيم الأسبوعية، تقدم الأسواق عروض الأسبوع والمستمرة حتي 22 فبراير الجاري وتتزامن عروض هذا الأسبوع مع احتفالات المملكة العربية السعودية بذكري يوم التأسيس لتقدم العثيم تخفيضات على المنتجات الغذائية وخصومات كبيرة بهذه المناسبة الغالية وفي هذا المقال سوف نقدم لكم عروض العثيم الأسبوعية على الإلكترونيات وعروض نهاية الأسبوع ليومي الجمعة والسبت 18 و 19 فبراير الجاري.

عروض العثيم الأسبوعية على الإلكترونيات والأدوات والأجهزة المنزلية

للحصول على خصومات وتخفيضات أسواق عبدالله العثيم في السعودية بمناسبة ذكري تأسيس المملكة قم بزيارة أقرب فرع إليك وأشتري ما تريده بأقل الأسعار حيث يوجد جوالات سامسونج وجهاز تابلت لينوفو ام7 كما توجد سماعات أبل ايربودز بسعر 449 ريال سعودي للحبة الواحدة كما تقدم العثيم عدد من أنواع شاشات التلفزيون بأسعار تنافسية أما عن أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية فيوجد منها الكثير مثل خلال كينود مع 2 مطحنة بسعر 159 ريال سعودي وبنفس السعر يمكنك الحصول على صانع طعام جيباس 4*1 كما يوجد عصارة حمضيات كليك أون بسعر 99 ريال سعودي وفرن كليك أون كهربائي بسعر 269 ريال سعودي كما يمكنك شراء منشر غسيل رويال فورد بسعر 45 ريال سعودي فقط وغيرها الكثير من أدوات المطبخ الأخري وعدد كبير من مستلزمات المنزل المتنوعة ستجدها متوفرة داخل الأسواق في كل فروع المملكة.

عروض نهاية الأسبوع الجمعة والسبت 18 و 19 فبراير 2022 من الأخر يا بلاش

أسعار مجنونة وتنافسية تقدمها أسواق عبد الله العثيم في عروض نهاية الأسبوع لمدة يومين اليوم الجمعة وغداً السبت أو حتي نفاذ الكمية حيث يتوفر بالعروض تخفيضات وخصومات كبيرة على عدد من أنواع الخضروات والفاكهة الطازجة الموجودة داخل العرض وعدد من السلع الغذائية الأخري حيث يمكنك الحصول على زيت نور دوار الشمس 2 في 1.5 لتر مع 500 مل هدية بسعر 34.50 ريال بدلاً من 48.95 ريال سعودي كما تقدم العروض عسل بورام الغابة السوداء 500 جرام بسعر 29.95 ريال بدل من 46.75 ريال والكثير من المنتجات الغذائية الأخري واللحوم مقدمة بخصومات كبيرة كما يتوفر بالعروض خصومات على بعض الإلكترونيات وأدوات المطبخ.