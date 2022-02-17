شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية في ذكرى يوم التاسيس الثلاثون منذ 1727م

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى العروض والخصومات لمجلة العروض الخاصة بهذا الأسبوع والتي تستمر من الآن وحتى الثلاثاء 22 فبراير في ذكرى التاسيس الأولى لمجموعة أسواق عبد الله العثيم منذ ثلاثون عام، عام 1727 ميلاديا وهي بدأت معكم وبكم وأصبحت زيارة أحد فروعها جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للعديد من المواطنين السعوديين في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن كل هذه العروض متوفرة في جميع فروع الشركة، كما أنها بمناسبة الذكرى الثلاثون قد أصدرت بطاقة سلام الجديدة للتسوق يمكنكم السؤال بخصوصها، وإليكم أفضل العروض.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية في ذكرى يوم التاسيس الثلاثون منذ 1727م

عبوة قهوة نسكافية كلاسيك، بوزن 200 جرام، سعر القطعة 15.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال.

عبوة زيت نور الشمس، وزن العبوة 1.5 لتر، سعر الحبة 16.95 ريال بدلاً من 23.50 ريال.

كيس أرز بسمتي هندي سيلا، تاج محل، 10 كيلو، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال.

مناديل مشوار ناعمة، 180 منديل، 10 عبوات، سعر الرابطة 18.95 ريال.

كيس صابون تايد بودرة مركز، وزن الكيس 5 كيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال.

عرض خاص جبن المراعي كريم 2 قطعة × 500 جرام، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 33.50 ريال.

عروض البقالة من أسواق العثيم