نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية في ذكرى يوم التاسيس الثلاثون منذ 1727م في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الأسبوعية في ذكرى يوم التاسيس الثلاثون منذ 1727م - ثقفني
عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى العروض والخصومات لمجلة العروض الخاصة بهذا الأسبوع والتي تستمر من الآن وحتى الثلاثاء 22 فبراير في ذكرى التاسيس الأولى لمجموعة أسواق عبد الله العثيم منذ ثلاثون عام، عام 1727 ميلاديا وهي بدأت معكم وبكم وأصبحت زيارة أحد فروعها جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للعديد من المواطنين السعوديين في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن كل هذه العروض متوفرة في جميع فروع الشركة، كما أنها بمناسبة الذكرى الثلاثون قد أصدرت بطاقة سلام الجديدة للتسوق يمكنكم السؤال بخصوصها، وإليكم أفضل العروض.
أقوى عروض العثيم الأسبوعية في ذكرى يوم التاسيس الثلاثون منذ 1727م
- عبوة قهوة نسكافية كلاسيك، بوزن 200 جرام، سعر القطعة 15.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال.
- عبوة زيت نور الشمس، وزن العبوة 1.5 لتر، سعر الحبة 16.95 ريال بدلاً من 23.50 ريال.
- كيس أرز بسمتي هندي سيلا، تاج محل، 10 كيلو، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال.
- مناديل مشوار ناعمة، 180 منديل، 10 عبوات، سعر الرابطة 18.95 ريال.
- كيس صابون تايد بودرة مركز، وزن الكيس 5 كيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال.
- عرض خاص جبن المراعي كريم 2 قطعة × 500 جرام، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 33.50 ريال.
عروض البقالة من أسواق العثيم
- تورتة سوسرول شكولاتة صغيرة، بخصم يصل إلى 50% سعر القطعة 14.00 ريال بدلاً من 28.00 ريال.
- متوفر قطعتين حلا جوز هند وكوكيز، 2 علبة بسعر 10.95 ريال بدلاً من 21.90 ريال.
- تورتة كرنفال وسط، سعر الحبة 39.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال.
- حلويات شرقية مشكلة، سعر الطبق بالكيلو 19.95 ريال بدلاً من 27.50 ريال.
- زود بيتي فور كبير فاخر، بسعر الطبق 34.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.
- معجنات مشكلة، سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.
- علبة شابورة شرائح بزيت زيتون سعر الحبة 7.50 ريال بدلاً من 10.95 ريال.
- زود ميني كرواسون ساندوتش وسط، سعر الحبة 12.50 ريال بدلاً من 14.95 ريال.
- هيل زينا برتقالي برطمان بوزن 250 جرام بسعر 29.95 ريال.
- قرفة مطحونة سعر الكيلو 25.50 ريال.
- عدس بني أبو جبة سعر الكيلو 8.50 ريال.
- برغل زود أبيض خشن سعر الكيلو 6.25 ريال.
- قهوة برية عربي سعر الكيلو 43.95 ريال
- عبوة قهوة نسكافية جولدن بلند 100 جرام بسعر 18.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.
- قهوة نسكافية كابتشينو غير محلي 10×2 وزن الحبة 14 جرام سعر العبوة 28.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ