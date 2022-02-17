شوف عروض جرير اليوم خصومات كبيرة على اللاب توب والجوال والشاشات تصل ل 60%

عروض جرير اليوم شركة جرير تكون رائدة في السوق المتخصص لمتطلبات المكاتب والمدارس أيضًا، كما يتوافر ويتواجد في مكتبة جرير جميع الألعاب التي يحبونها ويريدونها جميع الأطفال مع تواجد الأثاث المكتبي والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، كما أن مكتبة جرير تكون متميزة بالسمعة الجميلة والحسنة التي استحوذت عليها، وكذلك فإن المكتبة استطاعت أن تحصل وتستحوذ على احترام وشعبية كبيرة في جميع جهات المملكة العربية السعودية بين كافة الزبائن ومجتمع الأعمال، حيث أن المؤسس الخاص بهذه المكتبة هو “عبد الرحمن ناصر ألعقيل”.

عروض جرير اليوم

مكتبة جرير تكون من المكاتب الكبيرة والقوية بين كافة المتاجر بالمملكة العربية السعودية، كما أن عدد أفرع مكتبة جرير قد وصل إلى حوالي تسعة وثلاثون فرعًا في العديد من المناطق المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

حيث أن عدد موظفين مكتبة جرير يكونوا حوالي ألف ومائتان موظف من عدة جنسيات متنوعة، وكذلك فإن الفرع الأول الخاص لمكتبة جرير بدايته كانت في سنة 1979 بمحل كان حجمه ضئيل يختص لبيع الأدوات المدرسية والقرطاسية والمجلات والكتب متواجد بشارع المتنبي في الرياض.

خصومات جرير الأسبوعية

تخفيضات جرير كمبيوتر المحمول من النوع ديل الينوير ام 15 ار اس الخاص بالألعاب 32 جيجا رام 8 جي بايت يكون بسعر 9999 بدلًا من 10599 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم كمبيوتر المحمول من النوع آسوس روج ستريكس جي 17 جي 713 الخاص بالألعاب سعة 16 جيجا رام 4 جيجا بايت يكون بسعر 5699 بدلًا من 6099 ريال سعودي.

الكمبيوتر اللوحي من النوع هواوي الخاص بالأطفال يكون بسعر 599 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبة جرير