شوف عروض العثيم مول وتخفيضات أسواق العثيم المذهلة على مئات السلع لا تفوتك

تخفيضات وعروض العثيم مول الأسبوعية على العديد من السلع والأصناف بخصومات كبيرة بمناسبة مرور ثلاثة قرون على تأسيس أسواق العثيم. فمنذ عام 1727 بدأت مجموعة العثيم نشاطها داخل المملكة العربية السعودية ومع زيادة ثقة العملاء فيما تقدمه المجموعة من سلع وما توفره من عروض متميزة على الأصناف المعروضة زاد عدد فروع الشروكة. وما تزال المجموعة تتوسع وتنشئ فروعاً جديدة في مناطق المملكة المختلفة للوفاء باحتياجات العملاء.

أسواق العثيم

يوفر العثيم مول تخفيضات على السلع الغذائية المتنوعة ومن بينها منتجات الألبان المختلفة، كما توجد خصومات مميزة على الزيوت والخضراوات المجمدة وغيرها.

احصل على كيلو من جبن فيكتو قريش مقابل 14.95 ريال.

اشتري شبيهة جبن جرين لاند أبيض وزن كيلو ونصف بسعر 24.95 ريال فقط.

جبن رومي مصري تشيزا لاند سعر الكيلو 37.95 ريال.

عروض العثيم مول

زيت هالي نباتي عبوة سعة 16 لتر مقابل 109 ريال بدلاً من 117 ريال للحبة.

استمتع بالمزايا العديدة لزيت الزيتون مع زيت زيتون هالي زجاجة سعة 250 مل بسعر 6.95 ريال للحبة بدلاً من 9.95 ريال.

بزاليا لاتينا مجمدة وزن الكيس 400 جرام بسعر 3.5 ريال بدلاً من 5.5 ريال.

احصل على حبة من زيت هالي للطبخ سعة الزجاجة 1.5 لتر بسعر 13.5 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

احصل ضمن عروض العثيم على كيس ارز وزن خمسة كيلو جرام مقابل 13.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال من أرز جودان.

سكر أبو فهد ناعم وزن الكيس عشرة كيلو جرامات مقابل 31.95 ريال بدلاً من 34.5 ريال.

عروض العثيم

ثلاث حبات من تونة الخير خفيف متماسكة وزن 185 جرام بسعر 13.5 ريال بدلاً من 19.5 ريال.

ربطة من مرقة دجاج ماجي 24× 20 جرام بالإضافة إلى 16% مجاناً مقابل 14.95 ريال بدلاً من 18.75 ريال.

ربطة من حمص حدائق فيكتوريا بالطحينة 8 × 135 جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية

يقدم العثيم مول أصناف متنوعة من الخضراوات الطازجة وأنواع مختلفة من التمور بأسعار ممتازة.

كيلو برتقال أبو صرة مقابل 3.45 ريال.

تفاح أخضر سعر الكيلو 6.5 ريال.

كيلو من البنجر او الشمندر بسعر 4.45 ريال.