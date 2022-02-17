شوف عروض العثيم الأسبوعية الجديدة أقوى الخصومات

عروض العثيم هذا الأسبوع تعد واحدة من أهم العروض والتخفيضات التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم لكافة المتسوقين داخل المملكة العربية السعودية بجميع فروع المجموعة. حيث تقدم المجموعة تخفيضات هائلة بمناسبة ذكرى التأسيس. حيث تحتفي أسواق العثيم بمرور ثلاثة قرون على وجدودها، وتتنوع المعروضات ما بين أدوات التخييم والشواء والأجهزة الإلكترونية ومستلزمات المنزل المختلفة. كما تتوفر خصومات رائعة على منتجات العناية بالشعر والبشرة للكبار والصغار. بالإضافة إلى العروض المقدمة على السلع الغذائية على اختلاف أنواعها.

عروض العثيم

إذا كنت من محبي التخييم فإنك لا شك ستحتاج إلى خيمة الرحلات من العثيم والمعروضة مقابل 89.95 ريال فقط.

مقابل 199 ريال احصل على خيمة قمرة للرحلات من أي فرع من فروع المجموعة.

كرسي رحلات مع حامل بسعر 99 ريال سعودي للحبة.

فحم الشرقية متعدد الاستخدامات كيس وزن أربعة كيلو جرامات بسعر 24.95 ريال.

العثيم مول

طقم قدور بلاكستون المميز بسعر 119 ريال للطقم المكون من 6 قطع.

طباخة أرز بانيكس سعة 1.8 لتر لطهي الأرز بسهولة وسرعة وجودة عالية مقابل 89 ريال سعودي للحبة.

غلاية مياه سوبر بي زجاج سعة 1.8 لتر مقابل 79 ريال للحبة.

العثيم

شامبو هيد آند شولدرز عبوة 600 ملي بسعر 17.95 ريال للحبة بدلاً من 32.95 ريال.

حفائظ بامبرز 45 حبة مقابل 72.95 ريال بدلاً من 87.25 ريال.

صابون أومو أوتو أخضر كيس وزن 7 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال.

غسول فم كلوس أب احمر حار 250 ملي مقابل 11.95 ريال للحبة.

احصل على كيس وزن عشرة كيلو من أرز الوليمة مزة بسمتي مقابل 69.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

أرز المها بسمتي بنجابي وزن عشرة كيلو بسعر 62.95 ريال بدلاً من 76.95 ريال.

عرض على كورن فليكس كلوقز كوكو بوبس أو شوكوس بسعر 14.95 ريال للحبة بدلاً من 25.95 ريال.

احصل على أربعة حبات من فول مدمس حدائق كاليفورنيا وزن 450 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 19 ريال بخصم قدره 8 ريالات.

أسواق العثيم