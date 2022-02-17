نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات العثيم احتفالا بمرور ثلاثة قرون وأقوى العروض بمناسبة يوم التأسيس في المقال التالي
عروض العثيم السعودية فبراير 2022، خلال شهر فبراير من السنة الجديدة تكون مجموعة أسواق عبدالله العثيم بتقديم مجموعة كبيرة من العروض على كافة المنتجات الموجودة بها وسوف تظل هذه العروض سارية حتى يوم حتى 15 فبراير 2022 عروض متميزة للغاية وخاصه على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية واليكم خلال هذا المقال مجموعة من العروض التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم، عليكم متابعة المقال لتتطلعوا على العروض.
عروض وتخفيضات العثيم الأسبوعية وخصومات تصل إلى 50% على المنتجات الغذائية وأدوات المطبخ
مالك شركات عبدالله العثيم السعودية
تم تأسيس أسواق العثيم السعودية من قبل رجل من اكبر المستثمرين في المملكة العربية السعودية وهو عبد الله صالح علي العثيم، وقد قام بتأسيس على شكل هايبر صغير في مدينة الرياض ولكن سرعان ما تم نجاح المشروع وأصبح له عدد كبير في المملكة العربية السعودية وأيضًا في دول الوطن العربي.
عروض العثيم الاسبوعية
تقوم مجموعة أسواق العثيم بتقديم مجموعة كبيرة من العروض المميزة جدًا على منتجات كثيرة من منتجاتها وذلك بشكل أسبوعي من عروض هذا الأسبوع ما يلي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين 2 كيلو بصل بسعر 2.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بطاطا سعر 2 كيلو 6.25 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية خيار طازج 2 كيلو بسعر 5.50 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كوسة خضراء سعر 2 كيلو 5.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين ليمون شبك 2 ربطة بسعر 2.75 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم جوقة كرتونة سعر الكرتونة 10.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم كلمنتينا سعر لكيلو 3.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم برتقال أبو صرة سعر الكيلو 3.25 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كيوي سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم تفاح رويال جالا سعر السلة 6.25 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده تمر خلاص الخرج 1+1 وزن العلبة 1 كيلو بسعر 19.50 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم 2 كيلو ملفوف أحمر بسعر 3.75 ريال سعودي.
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