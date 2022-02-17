شوف عروض العثيم للمواد الغذائية بمناسبة يوم التأسيس وخصومات تصل إلى 70%

عروض العثيم للمواد الغذائية التي توفر الكثير من الأموال، لأن العثيم من أرخص الأسواق التي تقوم بعمل الخصومات والتخفيضات بشكل مستمر ومن أهم هذه العروض هي العروض الأسبوعية والتي تقدم فيها عدد كبير من المواد الغذائية الضرورية لأي منزل بأقل الأسعار، لذلك يعتبر واحد من أشهر الأسواق التي يوجد إقبال كبير عليها من الكثير من العملاء.

عروض العثيم للمواد الغذائية

يوجد العديد من العروض في العثيم وتظل العروض الأسبوعية متواجدة حتى يوم 16 فبراير ومن المواد الغذائية التي تدخل في العروض الأسبوعية الآتي

أول عرض لعشاق الشيكولاتة كيت كات سنسيز ويفر بجوز الهند لكي يكون سعرها 40 ريال أما بالنسبة لكيت كات سنسيز ويفر دبل شوكلاتة يكون سعرها أيضًا 40 ريال.

أما عرض لوزين فطيرة البيتزا التي يكون سعرها 94 ريال أما لوزين فطيرة الأجبان الثلاثة يكون سعرها 104 ريال.

ولعشاق حلوى القطن بيج بيبل فلفولي حلوى قطن بالفواكه ليكون سعره 11 ريال.

وللانتعاش منتوس حلوى كراميل بالشوكولاتة حتى يكون سعرها 37.80 ريال.

عودة لعشاق الحلوى القطنية وعرض بيج بيبل فلفولي حلوى قطن بالعنب يصل سعرها إلى 11 ريال.

عرض على ساور سموج حلوى حامضة بحشوة الجيلي حتى يكون سعرها 85 ريال.

وعرض على مكفتيز دايجستف بسكويت قمح الفانيليا ليكون سعره 40 ريال.

عرض على سفن دايز بار كيك بالفراولة حتى يصبح سعرها 40 ريال.

وعرض مكفتيز دايجستف بسكويت قمح بالشوكولاتة يكون السعر 40 ريال.

عرض على مكفتيز دايجستف بسكويت بالفانيلا يصبح سعره 110 ريال.

لعشاق البسكويت مكفتيز دايجستف بسكويت بالشوكولاتة حتى يصبح سعره 110.

لمحبي الشيكولاتة هيرشي شوكولاتة بقطع البسكويت ليكون سعره 40 ريال.

عرض على هيرشيز شوكولاتة بالحليب ليكون سعرها 40 ريال.

ولمحبي منتجات كندر، فهناك عرض على كيندر شوكولاتة ماكسي 11 لوح.

عرض على هيرشي شوكولاتة بيضاء بالبسكويت ليصبح سعرها 40 ريال.

مجلة العثيم اليوم

في نهاية مقال عروض العثيم للمواد الغذائية يوجد الكثير من العروض على المواد الغذائية في اليوم الأخير من العروض الأسبوعية التي لا يمكن تفويتها، ومن أكثر المواد الغذائية التي يوجد عليها العروض هي الشيكولاتات والحلويات مما يجعل سعرها منخفض عن الطبيعي.