شوف عروض العثيم للاجهزه الكهربائية والمنزلية أقوى العروض بمناسبة يوم التأسيس

تم إطلاق عروض العثيم للأجهزة الكهربائية قبل أيام قليلة لتستمر العروض خلال الشهر الحالي، حيث لن تجد أفضل من العروض المقدمة من شركة عبد الله العثيم، فالعروض لن تقتصر على الأجهزة الكهربائية فقط بل تشمل المواد الغذائية والملابس والأقسام المختلفة بالشركة، وإليكم بعض العروض المقدمة على الأجهزة الكهربائية.

عروض العثيم للأجهزة الكهربائية

قدمت شركة العثيم مجموعة من التخفيضات على الأجهزة الكهربائية التي تحتاجها المرأة المصرية في منزلها، وإليكم بعض العروض فيما يلي:

نجد عروض على محضرة الطعام ماركة أي تي سي بسعر رائع حيث وصل سعرها إلى مائة وتسع وثمانون ريال.

سعر الخبازة الكهربائية ماركة سيف مائة تسع وتسعون ريال.

سعر محضر طعام 4*1 ماركة جيباس وصل إلى مائة وخمس وثلاثون ريال.

وصل سعر القلاية الهوائية الكهربائية ماركة السيف إلى ثلاثمائة وتسع وستون ريال وسعة القلاية تسع لترات.

سعر ميكرويف ماركة السيف مائتان وخمس وثلاثون ريال وسعته عشرون لتر.

عروض العثيم للأجهزة الإلكترونية

قسم شركة العثيم المباع به الأجهزة الإلكترونية أصدر بعض العروض، والتي منها ما يلي:

جوال داعم تقنية 4G سامسونج i12 بسعر يصل إلى خمسمائة وخمس وثمانون ريال.

جوال داعم تقنية 4G سامسونج i03s وصل سعره بعد العرض إلى أربعمائة وخمس وسبعون ريال.

شاشات التليفزيون الأربعون بوصة وصل سعره بعد العرض إلى ستمائة وتسع وتسعون ريال.

وشاشات الثلاث وأربعون بوصة وصل سعره إلى ثمان مائة وتسع وستون ريال.

شاشات خمسين بوصة وصل سعرها إلى ألف ومائتين وتسع وتسعون ريال.

عروض العثيم على الأدوات المنزلية

تم عمل خصومات على قسم أدوات المطبخ، والتي تتمثل فيما يلي:

طقم مكون من ثمان قطع من القدور ماركة رويال فورد وصل سعره إلى مائة وتسعة عشر ريال.

مقاسين من قدر الضغط ماركة السيف بداية من أربع وتسعون ريال ليصل إلى أكبر مقاس منها يصل ثمنه إلى مائة وتسعة ريالات.

في الختام قد نكون عرضنا عروض العثيم للأجهزة الكهربائية، وقمنا بعرض بعض الأسعار، كما عرضنا عروض على الأجهزة الإليكترونية، وأيضاً عرضنا بعض الخصومات على الأدوات المنزلية سارعوا لتفوزوا بالعروض المتاحة قبل انتهائها.