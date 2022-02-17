نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت السعودية على الجوالات والإلكترونيات أوفر عروض الويكيند من LULU في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض لولو ماركت السعودية على الجوالات والإلكترونيات بخصومات هائلة وتخفيضات حصرية من لولو هايبر ماركت Lulu Hypermarket، في عروض ممتدة حتى يوم السبت الموافق 19 فبراير، هذه العروض والتخفيضات سارية بجميع الفروع بمناطق السعودية المختلفة، وتوفر للمستهلك مجموعة متنوعة من أجود أنواع الإلكترونيات، وتضم مجموعة مختارة من شاشات أيكون Ikon الذكية ومتعددة المواصفات، كما تضم العروض والخصومات مجموعة من كابلات التوصيل المختلفة متعددة المزايا والإسنخدامات، وتبرز أيضًا بعض الأجهزة الكهربائية المختارة ضمن العروض الأسبوعية لتوفر للمستهلك أفضل الأجهزة والإلكترونيات بأقل الأسعار.

عروض لولو ماركت السعودية على الجوالات

تضم التخفيضات مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في المملكة، وذلك بعد أن ثبت تميزها من حيث قدرات الهاتف التقنية واراء المستخدمين، ويوفر هايبر لولو ماركت السعودية خدمات الشحن والتوصيل لأي مكان داخل السعودية، وبالتالي يسهل على كل محبي التسوق أون لاين من موقع لولو ماركت السعودية الحصول على المنتجات المفضلة من الأجهزة والإلكترونيات وحتى مستلزمات المنزل بأسرع طريقة من خلال ضغطة زر، ومن ثم اختيار طريقة الدفع وعنوان التوصيل.

أوبو A53 الجيل الرابع 64 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 599 بدلًا من 699 ريال.

ابل ايفون 13 إصدار 128 جيجابايت بسعر 3299 بدلًا من 3799 ريال.

لولو هايبر ماركت

يعرض كتالوج العروض الأسبوعي من لولو ماركت مجموعة من شاشات أيكون الذكية، والتي تتمتع بمواصفات قياسية وسهلة الإستخدام، كما أنها تصلح لجميع المساحات الكبيرة والصغيرة، وتتميز الشاشات التلفزيونية الحديثة بمساحتها التي توفر للمستخدم صورة واضحة بجودة ألوان ونقاء ممتازة، كما تحقق أجهزة الشاشات السينمائية عدة مزايا بحيث تخدم المستخدم في أكثر من وظيفة، ويمكن لجميع أفراد العائلة التعامل معها واستخدامها بسلاسة، وتوفر شاشات أيكون كل ما يحتاجه المستخدم في أجهزة الشاشات الذكية.

أيكون شاشة تلفزيون سمارت فائقة الوضوح 75 إنش بسعر 2949 بدلًا من 5499 ريال.

شاشة تلفزيون أيكون 70 إنش سمارت تي في عالية الوضوح بسعر 2699 بدلًا من 4399 ريال.

لولو السعودية Lulu

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