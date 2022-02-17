نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الالكترونيات PANDA والجوالات والمفروشات والمستلزمات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الالكترونيات PANDA والمستلزمات المنزلية لا تنتهي، متعه التسوق والتوفير، سواء الذهاب للهايبر ماركت مباشرة، أو عن طريق الطلب أون لاين خدمة التوصيل على مدار اليوم، وتكون مجانية عند وصول المشتريات إلى 100 ريال، يتم التوصيل في ذات اليوم دون تأجيل أو تأخير، مع أسواق بنده الكل رابح، تقدم هذا الأسبوع قسائم شرائية بقيمة 300 ريال، أو أكثر، لأي مشتريات تتجاوز قيمتها ال 300 ريال، فرصة ذهبية للعملاء، لشراء المقاضي المنزلية بأقل الأسعار، وبالأخص مع أقتراب الشهر الكريم، وبدأ الأستعداد له.

عروض بنده الالكترونيات PANDA

قسيمة الشراء الرابحة تسري على كافة السلع والمشتريات الغذائية، ولكن للحصول عليها والاستفادة الكامله يجب أن يكون العميل على دراية كاملة بالشروط الخاصة بها، حتى لا يخسر قيمة الجائزة وهي:

الشرط الأول يتمثل في شراء منتجات من الهايبر ماركت بقيمة 300 ريال أو أكثر، وعند الذهاب للمحاسبة سوف تطبع القسيمة الشرائية.

عند الحصول على الجائزة يجب العلم أنها صالحة للاستخدام مرة واحدة فقط، ويجب الشراء بقيمتها كاملة، لأنه إذا كان هناك باقي لن يحصل العميل عليه نقداً، بجانب أنه لن يستطيع استخدام القسيمة مرة أخري.

عروض بنده

كل قسيمة شرائية يوجد عليها تاريخ خاص بالمدة التى يجب استخدامها خلالها، بجانب أنه لايصلح استبدال قيمتها بالمال، فقط تصلح لشراء الأطعمة المعلبة والطازجة واللحوم من PANDA ومنتجات العناية الشخصية، والعديد من المنتجات الأخري، يستثني من هذا العرض الالكترونيات، والمفروشات، والأدوات المنزلية.

هناك خطوة هامة حتى يكون العميل مؤهل للحصول على الجائزة، وهي تسجيل الدخول على برنامج ولاء التابع لبنده هايبر.

عرو ض بنده الجوالات

تقدم أسواق بنده هايبر بنده تشكيلة مميزة من الجوالات الأحدث منها، بأسعار تتناسب مع الجميع ما بين المتوسطة والعالية، للمزيد من الرفاهية والتوفير، بجودة ممتازة، من أشهر العلامات التجارية، ومنها أوبو ولينوفو وسامسونج وشاومي، وغيرها من تخفيضات نهاية الأسبوع:

شاومي ريدمي 9 أي ب 369 ريال فقط ونسخة ريدمي 10 ب 549 ريال، نوت 10 اس ب 799 ريال، من العروض الموفرة أيضا جهاز لينوفو كي 14 ب 379 ريال.