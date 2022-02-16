شوف أجدد عروض ساكو الرائعة والمثيرة حتى 19 فبراير على مختلف المنتجات والأجهزة بخصومات رائعة لا تفوتها Saco

عروض ساكو تبهرنا في كل مرة عن ذي قبل في كل شئ سواء أكان تخفيضات أو خصومات أو أي شي. فمتاجر ساكو تعرض لنا مجموعة مختلفة ومميزة بل أكثر من مثيرة من ناحية السعر الذي يناسب جميع الأشخاص والمتسوقون في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما يعمل على توفير أفضل المنتجات ومختلف الأجهزة بعرض أفضل الماركات العالمية من حيث الجودة والدقة في المنتج أو الجهاز.

أقوى عروض ساكو الجديدة والرائعة على الأجهزة الكهربائية

في السطور التالية سوف نستعرض معكم من خلال مجلة ساكو مجموعة من أفضل الأجهزة الكهربائية وهي ماكينات القهوة والكابتشينو التي تعطي لنا مذاق رائع وأيضاً رغوة مثل أشهر المحلات.

خصم 120.75 ريال على صانعة القهوة اسبريسو / أو كابتشينو من هوميكس، فالصانعة تتميز بلأنها متعددة الاستخدامات. كما أنها تعمل بقوة 1400 واط، وسعتها 1 لتر. بالإضافة لبعض المميزات فهى بها أزرار تجعلها تعمل باللمس لإعادة البرمجة، وضمان لمدة سنتين. بسعر 279 ريال بدلاً من 399.75 ريال سعودي.

اشتري طاحن البن ماركة هوميكس لعمل ألذ بن وأيضاً مضمون، سعة الطاحن يتسع لستة أكواب مصنوع من الستانليس. بسعر 149 ريال بدلاً من 179.75 ريال، ووفر 30.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو الرائعة على الأجهزة المنزلية

احصل على طقم سفرة فخار يكفي لعدد 6 أشخاص جرانيت، مكون من 19 قطعة. بسعر 129 ريال بدلاً من 157.75 ريال سعودي.

اشتري صينية صنع التارت المميزة، حيث أنها متوفر بمقاسات متعددة كما هو موضح بالصورة أعلاه. حيث أن المقاس 28 سم سعره 35 ريال بدلاً من 44.75 ريال سعودي.

Saco Offers على المفروشات الخارجية بأسعار مميزة

هناك الكثيرون من يمتلكون حدائق في منازلهم ويريدون أن يقوموا باستغلالها، لذلك نقدم لكم بعض المفروشات المميزة التي تجعلك تشعر كأنك في رحلة أو مصيف.