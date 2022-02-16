شوف أقوى عروض العثيم على السلع الغذائية

باقة من أفضل العروض والخصومات تتقدمها أسواق العثيم لعملائها بمناسبة ذكرى تأسيسها. تبدأ عروض العثيم الأسبوعية من يوم الأربعاء بتاريخ 16 فبراير على مدار أسبوع كامل وتنتهي يوم الثلاثاء 22 من نفس الشهر.

عروض العثيم

عرض على شاي ربيع أوراق كاملة عبوة وزن كيلو جرام بسعر 28.95 ريال فقط بدلاً من 41.95 ريال.

احصل على عسل لانجينز وزن كيلو جرام بسعر 49.95 ريال بدلاً من 74.5 ريال للحبة.

وفر مع أسواق عبد الله العثيم واشتري طحينة حلواني السائلة وزن نصف كيلو جرام بسعر 19.5 ريال للحبة بدلاً من 22.95 ريال.

عبوة سمن الزبدة النقي المراعي وزن 400 جرام مقابل 21.95 ريال للحبة بدلاً من 24.95 ريال.

زيت زيتون بيتوني بكر ممتاز عبوة زجاجية سعة 500 مل بسعر 15.95 ريال بدلاً من 18.5 ريال.

أسواق العثيم

طبق أفخاذ دجاج رفيعة وزن 900 جرام مقابل 8.5 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

كيس سكر ناعم أبو فهد وزن عشرة كيلو جرامات بسعر 31.95 ريال للكيس بدلاً من 34.5 ريال.

حليب هالي كامل الدسم بودرة وزن 1800 جرام مقابل 40.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

شامبو بانتين عبوة سعة 400 ملي بسعر 10.95 ريال للحبة بدلاً من 20.95 ريال.

العثيم مول

تورتة سويس رول بالشوكولاتة حجم صغير احصل عليها مع نسبة خصم 50% بسعر 14 ريال بدلاً من 28 ريال.

احصل على حبتين من حلا جوز الهند والكريز بسعر حبة واحدة مقابل 10.95 ريال بدلاً من 21.90 ريال.

اشتري ضمن عروض العثيم تورتة كرنفال حجم وسط بسعر 39.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال بخصم نقدي 12 ريال.

من بين العروض المتوفرة في أسواق العثيم على المخبوزات طبق زود بيتي فور فاخر كبير مقابل 34.95 ريال للطبق بدلاً من 44.95 ريال.

العثيم