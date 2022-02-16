شوف عروض العثيم مول الإلكترونية والمنزلية بمناسبة يوم التأسيس

بمناسبة يوم التأسيس نستعرض معكم بعض من عروض العثيم مول على مدار أسبوع كامل. حيث تحتفل أسواق العثيم بمرور ثلاثة قرون على تأسيس الشركة التي بدأ إنشاؤها عام 1727م. ومن بين المنتجات المعروضة بعض الأجهزة الإلكترونية من الهواتف الذكية، اكسسوارات الجوال، الأجهزة المنزلية وأدوات التخييم والشواء المختلفة. ومن بين المعروضات الشاشات الذكية من العلامات التجارية المختلفة، منتجات كينوود، الخلاطات، والمكاوي الكهربية.

عروض العثيم

اشتري من أسواق العثيم هاتف سامسونج أي 12 الذكي سعة 64 جيجا بايت مقابل 565 ريال سعودي مقاس الشاشة 6.5 بوصة ورام 4 جيجا، كما ان قوة البطارية 5000 ملي أمبير.

احصل على جوال سامسونج أي 32 سعة 128 جيجا بايت مقاس 6.5 بوصة، رام 6 جيجا بايت يدعم شبكات الجيل الخامس مقابل 999 ريال سعودي.

تابلت لينوفو ام 7 سعر الحبة 409 ريال سعة ذاكرة الهاتف 32 جيجا بايت، رام 2 جيجا يدعم شبكات الجيل الرابع.

احصل على سماعة أبل آيربودز المميزة مقابل 449 ريال سعودي.

احصل على قطاعة الخضراوات أي تي سي بسعر 69 ريال سعودي.

قومي بعصر البرتقال والحمضيات المختلفة مع عصارة الحمضيات كليك أون مقابل 99 ريال.

خلاط كينود مع مطحنتين لطحن التوابل والمكسرات مقابل 159 ريال.

صانع طعام جيباس 4 × 1 لتحضير الأكلات والمعجنات بسعر 159 ريال سعودي.

مفرمة دوتس الكهربائية سعة لتر ونصف مقابل 79 ريال.

اشتري خلاط دوتس الكهربائي الزجاجي مع مطحنة لطحن التوابل والمكسرات مقابل 99 ريال.

كي الملابس أكثر سهولة مع مكواة براون بالبخار اس أي مقابل 129 ريال للحبة.

فرن كليك أون الكهربائي لتسوية الصواني والوجبات المختلفة وتسخين الأكلات بسعر 269 ريال.

العثيم مول

طقم قدور سويت هوم سيراميك مكون من عشر حبات مقابل 165 ريال سعودي.

احصل على قدر هوم واي بغطاء مقاس 24 سم مقابل 70 ريال سعودي، مقاس 28 سم بسعر 85 ريال.

طقم مقلاة ترست مقاس 24 سم + 28 سم + هدية مجانية مقابل 39.95 ريال.

اشتري مقلاة تراست بحرية مقاس 35 سم بسعر 59.95 ريال سعودي، أو مقاس 40 سم بسعر 79.95 ريال.

من بين العروض المقدمة من مول العثيم عرض على بطانية بولر مقاس 220 × 240 سم بسعر 26 ريال للحبة.

منشر غسيل رويال فورد لنشر الملابس في اي مكان بكل سهولة سعر الحبة 45 ريال.

صينية فرن كاسا بونيتا طقم مكون من ثلاث حبات بسعر 35.95 ريال.

أسواق العثيم