شوف عروض أسواق العثيم السعودية في الفترة من 16 فبراير إلى 22 فبراير 2022م بمناسبة يوم التأسيس

عروض أسواق العثيم السعودية في الفترة من 16 فبراير إلى 22 فبراير 2022م بمناسبة يوم التأسيس، تأتي أسواق العثيم السعودية في المركز الثاني من حيث المبيعات بعد بندة التابعة لمجموعة صافولا، لقد بدأ تأسيس أسواق العثيم منذ عام 1980وأصبحت شركة مساهمة سعودية ، يتمثل نشاط العثيم في البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والمواد الاستهلاكية مثل المنظفات، العاب الأطفال والأدوات المنزلية، وتتمثل منافذ التوزيع الخاصة بالشركة في ثلاثة منافذ رئيسية وهى منافذ الأركان والتجزئة والجملة، وتسعى مجموعة العثيم إلى زيادة فروعها بشكل متوازن لتغطي معظم مناطق المملكة لتقديم جميع الخدمات بكافة هذه المناطق مع التأكيد على جودة المنتج بأسعار تنافسية.

مجلة عروض أسواق العثيم بمناسبة يوم التاسيس في الفترة من 16 فبراير إلى 22 فبراير أو حتى نفاذ الكمية

قامت أسواق العثيم السعودية بعمل العديد من العروض الترويجية على منتجات مختلفة بأسعار تنافسية وذلك احتفالاً بيوم التأسيس بالمملكة، ويمكن الاطلاع على اقوى هذه العروض من خلال صفحة البروشور الخاصة لهذا الاسبوع.

أقوى العروض على المنتجات الغذائية

جبن رومي مصري تشيزا لاند سعر الكيلو 37.95 ريال، تدخل الأجبان في إعداد الكثير من الوصفات مثل البيتزا والمكرونة والأسماك وبعض الحلويات، وأيضًا يمكن إعدادها كوجبة سريعة للأطفال والكبار، فهي تعزز من صحة البشرة والجلد وأيضًا تقوي العظام والأسنان، لذلك تحرص ربة المنزل على شرائها بشكل دائم.