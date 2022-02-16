شوف أقوي العروض بمناسبة يوم التأسيس من العثيم على جميع مستلزمات المنزل

تحتفل أسواق عبد الله العثيم السعودي بأقوي العروض بمناسبة يوم تأسيسها عام1727، ثلاث قرون من العز والفقر، حيث تمتع عملائها بكل ما هو جديد، بعروض متنوعة أسبوعية وعروض الثلاث أيام، بتخفيضات قوية وبأقل الأسعار.

أقوي العروض بمناسبة يوم التأسيس من العثيم على جميع مستلزمات المنزل

وتقدم أيضاً عروض وصفات توفيرة متنوعة، على السلع التموينية والغذائية، أدوات المنزل، مفروشات، أجهزة كهربائية، جولات، سلع معمرة، خضروات وفواكه طازجة أستمتع بالعروض المغربية التي تبدأ بجميع الفروع من يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير حتى 22 فبراير أو حتى نفاذ الكمية تسوق الآن من أقرب فرع لديكم أو زيارة الموقع الخاص بأسواق العثيم، ويمكنك تصفح المجلة الأسبوعية من خلال الواتس أب.

طقم قودر سويتي هوم سيراميك مكون من 10 حبات، سعر الطقم 165 ريال.

قدر هوم واي، بغطاء، مقاس 24، بسعر 70.00 ريال.

قدر هوم واي، بغطاء، بمقاس 28، بسعر 85.00 ريال.

أشتري 2 مقلاية بمقاسات مختلفة 24 سم، 28 سم، وأحصل على هدية قيمة، سعر الطقم 39.95 ريال.

متوفر مقلاية تراست بحرية، بعمق كبير تناسب جميع الأستخدام وبمقاسين مختلفين مقاس 35 سم، بسعر 59.95 ريال.

مقلاية تراست بحرية عميقة، بمقاس 45 سم، بسعر 79.95 ريال.

أشتري قدر ضغط ماركة بيستر، سعة 7 لتر، وحضري لعائلتك الأكلات المتنوعة بأسرع وقت، سعر القطعة 79.00 ريال.

متوفر قدر ضغط ماركة بيستر، بسعة أخري 9 لتر، بسعر 89.00 ريال.

السيف تقدم لجميع السيدات والفتيات طقم قدور ستانلس ستيل، 8 قطع، سعر الطقم 249.00 ريال.