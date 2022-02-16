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عمر شويل - جدة استخدامات زيت الطهي المستعمل كنز في بيتك تعرف كيف تربح منها وتبدأ مشروعك الخاص - ثقفني
يعتبر زيت الطعام من المكونات الأساسية الهامة في عملية الطهي ولا يمكن الاستغناء عنه في أي حالة أو أي أكلة في المطبخ، فهو مهم جدًا ويجب أن يكون موجودًا في كل مطبخ وفي كل منزل، ولكن بعد كل هذا الطهي، سيدة المنزل في حيرة من أمرها حول كيفية التخلص من الزيت الغير الصالح للاستخدام، فهي لا تعرف من أن الذي تريد التخلص منه هو كنز منزلي له العديد من الاستخدامات المنزلية، لذلك نوفر لكم طريقة بسيطة ومتعددة الاستخدامات لاستخدام زيت الطهي المستعمل.
استخدامات زيت الطهي المستعمل في المنزل
- تليين المفصلات: تعد الزيوت مادة قابلة لإعادة الاستخدام فهي أفضل مواد التشحيم المستخدمة في العديد من الأشياء في المنزل من تلين المفصلات إلى فتح الأقفال القديمة.
- منع الصدأ: يمنع الزيت المستعمل تكون الصدأ على الأسطح المعدنية وأدوات المعدن.
- تليين المفاتيح: إذا كان المفتاح عالقًا بشكل دائم في الخزانة، فقم بوضع بعض الزيت على مفتاحك لمنعه من الالتصاق.
- ملمع الأثاث: إذا تعرض الأثاث الخشبي للخدش أو بدا باهتًا، فاستخدم الزيت والعصير لتنظيفه وتلميعه، وسيبدو مثل الخشب مرة أخرى.
- إزالة طلاء الحائط من الجسم: الطلاء هو أصعب شيء وليس من السهل إزالته، ولكن يمكن استخدام الزيت لإزالة الدهان، فقط ضعي القليل منه على لمسة الدهان، ثم امسحيه جيدًا واتركيه لمدة خمس دقائق ثم اغسليه جيدًا.
- حماية الأواني: سيحافظ الزيت المستخدم على سطح الأواني والمقالي من الصدأ والتقشر، فقط اغسلها جيدًا قبل استخدامها ثم امسح الوجه بقليل من الزيت.
- تنظيف الشفاط الكهربائي: يمكنك تنظيف الشفاط الكهربائي باستخدام زيت القلي المستعمل، وذلك بإضافة الكثير من الماء الساخن والقليل من الصابون ثم إيقاف تشغيله، ثم وضع الزيت على الشفاط بعد تفكيكها بالماء الساخن ونتركه ربع ساعة.
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