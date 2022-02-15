نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات العثيم الأسبوعية وخصومات تصل إلى 50% على المنتجات الغذائية وأدوات المطبخ في المقال التالي
عروض العثيم في السعودية، شركة أسواق عبدالله العثيم من الشركات المشهورة في السعودية والتي تقوم بعمل عروض مستمرة خلال الأعياد والمناسبات، وتعتبر هذه العروض من أكبر العروض والتخفيضات التي يتم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية وذلك لأنها تضم الكثير من المنتجات والسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل العملاء، وخلال هذه العروض يمكن أن يتم الحصول عليها بأسعار مخفضة.
عروض العثيم الاثنين الأسبوعية وخصومات حتى 34% على المستلزمات المنزلية ولوازم السفر
عروض العثيم الاسبوعية
تمتلك شركة أسواق عبد الله العثيم الكثير من الفروع في كل أنحاء السعودية وذلك لكي تسهل وصول العملاء إلى هذه العروض وشراء كل احتياجاتهم الأساسية من الفروع. كما قامت الشركة بتأسيس موقع إلكتروني على الإنترنت، من خلال هذا الموقع يمكن أن يعرف العملاء كل المنتجات الموجودة في الفروع بالإضافة إلى معرفة العروض المتاحة وكيف يمكن الاستفادة منها.
عروض العثيم اليوم الاثنين
- تخفيضات العثيم سعر كيلو لحم غنم ني بالعظم 60 ريال سعودي بدلاً من سعر 75 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية سعر علبة معمول جالكسي بالشوكولاتة والحليب داكنة 143 جرام 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم سعر علبة جالكسي شوكولاتة جواهر 50 ريال سعودي بدلاً من سعر 89 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين سعر علبة زيت صني خليط زيوت نباتية 1.5 لتر 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم سعر علبة عسل نحل بورام مع الشمع 1000 جم 55 ريال سعودي بدلاً من سعر 74 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم سعر فرن جيباس الكهربائي 230 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم سعر جهاز طباخ الأرز بانيكس 1.8 لتر 90 ريال سعودي بدلاً من سعر 120 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب سعر خلاط أي تي سي مع مطحنة 69 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم سعر علبة جبن كرافت شيدر علب 50 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده سعر علبة شيبس برينجلز 200 جرام 27 ريال سعودي بدلاً من سعر 40 ريال سعودي
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