شوف تخفيضات وعروض الجوالات في جرير هذا الأسبوع وخصم يصل إلى 40%

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عروض الجوالات في جرير، عروض جرير في السعودية من أكثر العروض المميزة في السعودية وينتظرها الكثير من المواطنين للاستفادة من الخصومات والتخفيضات على الهواتف المحمولة واللابتوب وأجهزة المنزل الحديثة أيضاً، يتم الإعلان عن هذه العروض من خلال موقع شركة مكتبة جرير اون لاين على الانترنت أو من خلال فروع jarir bookstore مكتبة جرير في محافظات السعودية.
عروض جرير على السماعات اليوم وخصومات تصل إلى أكثر من 33% على أشهر العلامات التجارية
عروض جرير للجوالات
تعتبر شركة مكتبات جرير من أكثر الشركات التي يثق بها العملاء للحصول على كل مستلزماتهم، وتمتلك هذه الشركة عدد من الفروع في نواحي المملكة المختلفة، كما نجحت الشركة في تأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بها.
هذا الموقع الذي يساعد العملاء في معرفة المنتجات المتاحة في الشركة وأيضاً العروض القائمة وكيف يمكن الاستفادة من هذه العروض، وتقوم شركة جرير بتغيير هذه العروض بشكل دائم لتتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة.
عروض جوالات جرير
- بطاقة خصم جرير سعر هاتف محمول موتورولا موتو جي 5 جي بلس 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1399 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي ايه فايف مساحة 128 جيجا بايت الجيل الرابع 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 949 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سعر هاتف محمول أبل آيفون 12 ميني مساحة 128 جيجا بايت الجيل الخامس فايف جي 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3299 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سعر هاتف محمول هواوي واي 7 مساحة 128 جيجا بايت الجيل الرابع 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1299 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي اس 20 اف أي مساحة 128 جيجا بايت الجيل الخامس 1899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سعر هاتف محمول سامسونج جالكسي اس 20 الترا مساحة 128 جيجا بايت الجيل الخامس لون رمادي 5039 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير سعر هاتف محمول أبل ايفون 12 برو ماكس مساحة 256 جيجا بايت الجيل الخامس 5039 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
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