شوف عروض هايبر بنده وفرص ربح قسائم شرائية تصل إلى 300 ريال

عروض هايبر بنده من أقوى العروض المتوفرة داخل المملكة العربية السعودية من المولات الكبرى على مختلف السلع والمنتجات. ومن بين المنتجات التي يعرضها هايبر بندة السلع الأساسية من متطلبات التموين مثل الزيوت والسكر والسمن والأرز وغيرها. كما يوفر عروض على الخصراوات واللحوم والأغذية المعلبة، فضلاً عن ما يقدمه الهايبر من تخفيضات مستمرة على الأجهزة الكهربية والإلكترونية والملابس وغيرها. وفيما يلي نعرض لكم عبر موقع ثقفني مجموعة من المنتجات المتاحة ضمن عروض بنده هذا الأسبوع.

عروض هايبر بنده

يقدم بنده خصومات مميزة على بعض أصناف التجهيزات المنزلية من أجهزة تحضير الطعام والعصائر والمكانس الكهربية، كما يقدم تخفيضات على الأفران الكهربية والقلايات الهوائية وغيرها.

مقابل 279 ريال فقط احصل على محضرة الطعام بلاك آند ديكر قوة الموتور 400 وات بدلاص من 349 ريال.

عصارة مولينكس المميزة لإعداد العصائر المختلفة من الفواكه والخضراوات قوة الموتور 800 وات متوفرة مقابل 385 ريال بدلاً من 449 ريال.

خصم بقيمة 60 ريال عند طلب خلاط مولينكس مع مطحنتين لطحن التوابل والمكسرات بسعر 239 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.

تسخين وإعداد الوجبات أسرع مع فرن اي تي سي الكهربائي دون الحاجة إلى الغاز سعة 45 لتر بسعر 309 ريال بدلاً من 365 ريال.

غلاية فيليبس الكهربائية سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال بدلاً من 139 ريال.

قلاية مولينكس سعة كيلو جرام بسعر 229 ريال بدلاً من 239 ريال.