نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية.. أسرع طريقة زراعة الليمون في المنزل خلال 3 دقائق فقط بأبسط الخطوات في المقال التالي
طريقة زراعة الليمون في المنزل الذي يمكن زراعته بكل سهولة من خلال الاحتفاظ ببذور الليمون، فالليمون من المكونات الأساسية في كل مطبخ ولا غنى عنه في العديد من وصفات المطبخ وكذلك المشروبات الصحية، فزراعته لا تحتاح لخطوات كثيرة لكي تكمل المهمة بنجاح، فقط يتم توفير بعض الأدوات والعوامل المساعدة على نجاح زرعة الليمون.
زراعة الليمون في المنزل
يعتبر الليمون من الخضروات التي لا تحتاج لمجهود كبير في زراعتها، والتي يمكن زراعتها في المنزل بخطوات بسيطة من خلال بذور الليمون، فقط تحتاج لوجود مكان مشمس ودافئ لكي تنجح زراعة الليمون، ويمكن أن تستغرق وقت طويل قد يصل لسنوات قبل ظهور الزهرة والليمون، ولكن في النهاية سوف تحصلين على ثمرة الليمون الطازجة التي تتمتع بمذاقها الفريد.
الأدوات المستخدمة في زراعة الليمون
ولابد من توفير بعض الأدوات المستخدمة في زراعة الليمون لكي تسهل المهمة وتتم بنجاح وهي كما يلـــــــــي:
- إحضار ليمون عضوي لأنه يحتوي على بذور إنباتية أما الليمون الغير عضوي يكون به بذور غير إنباتية.
- كما لابد من توفير إناء عميق ذات عمق وعرض مناسب للزراعة.
- وكذلك تربة خصبة وأسمدة طبيعية.
- ووعاء للشتلات بعمق 8 سنتيمتر وعرض 16 سنتيمتر.
- توفير مكان مشمس ودافئ.
- بخاخ للماء.
طريقة زراعة الليمون في المنزل
- في البداية نقوم بتبليل التربة بالماء لكي تصبح رطبة بشكل كافي ولكن لا نغمرها بالماء.
- وبعدها نقوم بملء الأصيص الصغير بالتربة.
- كما يتم استخلاص بذور الليمون من الثمار وغسلها جيداً لتنظيفها بدون الضغط عليها.
- بينما تبدأ عملية غرس البذور بشكل مباشر داخل التربة بمسافة سنتيمتر من سطح التربة.
- ونقوم برش التربة باستخدام البخاخ.
- ثم يتم لف الوعاء بالبلاستيك الشفاف وتثبيته على الحواف وعمل ثقوب من الأعلى بالقلم الرصاص.
- ونضع الوعاء في مكان مشمس دافئ.
- كما يجب الحرص على رش التربة بالماء لحمايتها من الجفاف، ولكن لم يتم إضافة الكثير من المياه حتى لا تتعفن البذور داخل التربة.
- وبعد مرور أسبوعين يكون قد ظهر الإنبات يتم نزع البلاستيك الذي يغطيه.
- ويجب الحفاظ على رش التربة وتعريضها للضوء 8 ساعات في اليوم وإضافة بعض جرعات السماد العضوي.
- كما لابد من مراقبة النبات والتأكد من خلوه من الحشرات والمراض وتقليم الأوراق الميتة.
- وعند زيادة حجمه لابد من نقله في وعاء أكبر مع مراعاة أنه قد تكون زادت حاجته من الماء.
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