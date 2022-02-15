شوف خصومات اكسترا الأسبوعية ضمن المهرجان السنوي Extra big offers بجميع الفروع

نقدم لحضراتكم اليوم أقوى العروض الأسبوعية ضمن خصومات اكسترا ماركت من مهرجانهم السنوي بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال Extra online، حيث يعد من أكبر المتاجر الإلكترونية للبيع بالتجزئة، ولكن بسعر الجملة لكافة الأجهزة التي يمكن أن يحتاجها الانسان بأنواعها وماركاتها المختلفة، وسوف نقوم اليوم بعرض أحدث الخصومات الشاملة على أسعار الهواتف، واللابتوبات، والأجهزة اللوحية بأسعار مميزة فقط من خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية في الوطن العربي، وإليكم التفاصيل:

خصومات اكسترا ماركت اليوم في مدن المملكة العربية السعودية

توجد كثير من الخصومات الحصرية المتوفرة في كافة فروع إكسترا ماركت Extra market الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية على أسعار اللابتوبات والجوالات الحديثة بأعلى جودة، والتي من بينها: خصم مميز على سعر لابتوب لينوفر ايديا باد Lenovo edia pad 3، كور أي 3 بحجم 14 بوصة، وسرعة رامات 4 جيجابايت، 1 تيرابايت باللون الأزرق، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر هاتف سامسونج جالكسي Sumsung galaxy A52 S7، 5G، 128جيجابايت باللون الأسود.

خصومات اكسترا ماركت Extra market من مهرجانهم السنوي بالسعودية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المتميزة بكافة فروع اكسترا ماركت Extra market المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر لابتوب اسير acer aspir 3E انتل كور أي ٥، 15.6 بوصة 256 جيجابايت سعة جهاز، وسرعة رامات 4 جيجابايت باللون الأسود.

خصومات خاصة وعروض مميزة اليوم من إكسترا Extra online

توجد خصومات كثيرة أخرى يمكنكم الاستمتاع بها من خلال Extra online، وتضم: خصم مميز على سعر هاتف جالكسي Sumsung galaxy 5G galaxy S21 Plus بسعة 128 جيجابايت وسرعة رامات 8 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف جالكسي Galaxy S21 Ultra من سمسونج بتوفير ٩٠٠ ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات تساوي 12 جيجابايت، ونقدم لحضراتكم أيضاً خصم آخر على سعر هاتف سامسونج جالكسي S21 FE بسرعه رامات 8 جيجابايت، وسعة 256 جيجابايت، وتوفير مميز، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار هاتف جالكسي A52s، بتوفير 150 ريال سعودي، وسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت.