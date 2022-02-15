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عمر شويل - جدة الأرز باللبن والمستكة طعم و رائحة لا تقاوم علي أصوله - ثقفني
الأرز باللبن بالمستكة من الحلويات الشهية السهلة التحضير، ولكن تختلف في طريقة التحضير من بلد لأخري ومن ذوق لأخر، ومن المعروف عن الأرزباللبن أنه محبب لدي الأطفال والكبار لسهولة أكله ، ومضغه ونعومة مذاقة الشهي كالكريمة، حتي إنه صحي للأطفال من عمر سنة أيضا، لذلك في هذه المقال سنعرض لكم الطريقة الأسهل و الأسرع لعمله.
الطريقة الأسهل والأسرع لعمل الأرز بالبن بالمستكة
مكونات الأرز باللبن والمستكة اللذيذة
- كوب ونصف من الأرز الأبيض.
- كوب ونصف من الحليب بدرجة حرار الغرفة أو بارد.
- ثلث كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من المستكة البودر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة أو ملعقتين من الكريمة حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الكريم شانتي.
- قرفة ناعمة أو مكسرات أو جوز الهند للتزين.
طريقة التحضير للأرز باللبن والمستكة اللذيذة
- يضاف الأرز في إناء للطبخ علي النار ويضاف إليه الماء المغلي ، علي أن يغطي كله بالماء بمقدار أكبر من الأرز بارتفاع نص كوب من الماء.
- نقوم بالتقليب باستمرار للحصول علي نشا الأرز وذوبان حبيبات الأرز حتي النضج مع استمرار التقليب بالمضرب السلك لمدة 20 دقيقة حتي يتجانس تماما الأرز مع الماء.
- نحضر الكوب ونص من الحليب في إناء منفصل ، ونضيف إليه ملعقة النشا الكبيرة و السكر والمستكة البودر ونقلبهم جيدا ثم نضيف لهم ملعقة الكريم شانتي لتعزيز القوام الكريمى الشهي.
- نضيف كل المكونات مع اللبن إلي الأزر علي النار مع التقليب جيدا بالمضرب السلك.
- عندما نشعر بثقل سمك الأرز باللبن، وباقي المكونات نضيف الكريمة اللباني الخاصة بالحلويات أو القليل من القشطة، وهي اختيارية لإضافة بعض الطعم الدسم إلي الأرز بالبن حسب الرغبة.
- نقوم بسكب الأرز باللبن بالمستكة في بولات صغيرة، أو أكواب للتقديم حتي تبرد وتكتسب السمك المتماسك .
- يمكنك تزين الأطباق بالقرفة أو المكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة، أو إضافة الأيس كريم الفانيليا أو الأيس كريم بالمستكة لتعزيز الطعم أيضا.
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