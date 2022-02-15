كنز فى بيتك احذر أن ترمي زيت القلي المستعمل من الان هتكسب دهب وإليك السبب! مشروع مربح جدا

زيت القلي المستعمل من الثروات التي يتم إهمالها في بعض دول العالم والكثير من الاشخاص يقومون بإلقائها في القمامة دون النظر إلى إعادة استخدامها أو إعادة تصنيع ادخلها في عديد من الصناعات المختلفة ولكن الزيت المستعمل عندما استغل واستغلال صحيح يكون ثروة كبيرة جداً، وإليكم خلال هذا المقال بعض طرق إعادة تدوير الزيت المستعمل وكيفية الاستفادة منه فعليك بمتابعة المقال إلى نهايته لتتطلع على بعض الطرق.

زيت القلي المستعمل يمكن استخدامه في بعض الأمور بعد أن يمر بمجموعة من المراحل وينتج عنه بعض أنواع الشحوم يتم استخدام كل نوع على حسب الوظيفة، وإليكم بعض استخداماته:

أول نوع هو الزيت خفيف اللزوجة وهذا النوع يكون مناسب في تشحيم أنواع كثيرة من المحركات.

النوع الثاني هو الزيت منخفض اللزوجة، ويتم إدخاله في عدد كبير من الصناعات والمركبات الكيميائية.

النوع الثالث هو الزيت الثقيل،وهذا النوع نظرًا لزوجته العالية يتم استخدامه في الأشغال الثقيلة.

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الزيت المحروق هو الناتج عن تبديل زيت السيارات والزيوت التي يتم إعادتها من المحركات الهيدروليكية والناتجة عن تشحيمها، ويتم إعادتها واستخدامها في العديد من الصناعات ويتم استخدام طريقة إعادة تدوير الزيت المحروق من اجل كيفية التخلص من الزيوت التي يتم استهلاكها في المصانع والتي ينتج عنه عوادم مميتة وضارة جدًا على صحة الإنسان.

وخلال هذه الطريقة يتم إستخدام طريقة خاصة بإعادة الزيوت المحروقة وذلك عن طريقة المراجل حيث يتم خلط الزيوت بغاز البروبان ثم استخدام الضغط المرتفع من أجل فصل الزيت النقي عن الشوائب، ويتم إضافة

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