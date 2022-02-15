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عمر شويل - جدة إطفىء هذا الجهاز الصغير فورا فهو سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء لن تصدق حجم التوفير - ثقفني
يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع الاسعار في الفترة الأخيرة وخاصة ارتفاع فاتورة الكهرباء مما أدى إلى تضجر كثير من الناس وحدوث اتصالات بشركة الكهرباء والتعرف على سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء لذلك نحد بأن هناك بعض الأجهزة التي عند استخدامها بكثرة يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء وسوف نتعرف على هذه الأجهزة من خلال هذا المقال.
جهاز صغير سبب ارتفاع الفاتورة
- نجد أن سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير هو استخدام بعض الأجهزة التي تقوم بصرف كبير في الكهرباء ومن هذه الأجهزة جهاز صغير وهو الغلاي الكهربائي لغليان الماء حيث يقوم بتسخين الماء إلى درجة الغليان في دقائق معدودة مما يؤدي إلى صرف كبير في الكهرباء ويتم استخدامه في عمل الشاي واليانسون والنعناع والكاكاو أي جميع المشروبات الساخنة أو استخدامه في توفير الماء الساخن للطعام، لذلك على ربات المنازل الحد من استخدام الكاتل الكهربائي حتى لا تأتي الفاتورة مرتفعة كل شهر.
أجهزة أخرى تسبب ارتفاع الكهرباء
نجد أنه لم يقتصر الأمر على جهاز تسخين المياه في دقائق معدودة في رفع فاتورة الكهرباء، بل هناك كثير من الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة ويجب التعرف عليها خلال النقاط التالية حتى نقوم بالحد منها.
- مكواة الملابس : أن تشغيل مكواة الملابس لعدد كبير من الساعات يؤدي إلى الإسراف في فاتورة الكهرباء.
- مكواة الشعر : تؤدي مكواة الشعر واستخدامها لساعات طويلة إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.
- كما أن التكييف من الأجهزة أيضا: يكون التكييف من أكثر الأجهزة التي تؤدي إلى ارتفاع الكهرباء في وقت قياسي والانتقال من شريحة إلى شريحة أخرى مرتفعة.
- بالإضافة إلى ماتور المياه : حيث أنه يؤدي تشغيل ماتور المياه لعدة ساعات إلى ارتفاع الفاتورة.
- في الآونة الأخيرة ، عانى الكثير من الناس من ارتفاع الأسعار وخاصة ارتفاع فواتير الكهرباء مما تسبب في شعور الكثيرين بالملل ، فغالبًا ما يتصلون بشركة الكهرباء لمعرفة سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ، لذلك نحصرها في بعض الاستخدامات المتكررة مثل سوف يؤدي إلى فواتير الكهرباء أجهزة آخذة في الارتفاع ، سوف نتصفح هذا المقال للتعرف على هذه الأجهزة.
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