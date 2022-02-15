خلطة سحرية و أقوي منظف علي الإطلاق لتنظيف السيراميك من جميع الأوساخ

تعاني كثير من السيدات من تنظيف السيراميك وجعله لامعا والتخلص من البقع الملتصقة به لذلك قامت بعض سيدات المنزل بالبحث للتعرف على الخلطات التي تساعد على تنظيف السيراميك بطريقة فعالة لذلك سوف نوضح أهم الوصفات والخلطات السحرية لتنظيف السيراميك من خلال هذا المقال.

طريقة تنظيف السيراميك

يمكن أن تخضر كثير من الوصفات لتنظيف السيراميك بكل سهولة في المنزل ونوضح هذه الوصفات من خلال النقاط التالية:

الوصفة الأولى: نحضر الماء مع منظف الأطباق ونضع به الملح الإنجليزي ونقوم بتذويبه في الماء ثم نقوم بغسل السيراميك جيدا وتنشيفها جيدا لنرى نتيجة فعالة.

الوصفة الثانية: استخدام المطهرات مع سائل التنظيف الخاص بالصحون وغسل السيراميك بهذا السائل.

الوصفة الثالثة: نحضر الماء ونضع به صودوا الخبز ونخلطها جيدا ونحضر سائل تنظيف الأطباق عليه ونخلط المكونات جيدا ثم نحضر فرشاة ونقوم بغسل السيراميك بها مع رش الخليط الذي قمنا بإعداده على السراميك والتدليك جيدا حتى تختفي هذه البقع الموجودة على السيراميك.

نصائح عامة للتنظيف