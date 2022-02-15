نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد الحب 2022..تعرف على أجمل بطاقات التهنئة لـ الفلانتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن موعد عيد الحب 2022 وهو يوافق 14-2-2022، حيث يحتفل المصريون والعرب وجميع الأشخاص في العالم سنويا في هذا اليوم بـ عيد الحب أو الفلانتين كما يقول عليه البعض، أن الحب هو أسمى شيء بالوجود، فهو من أجمل ما يشعر به الإنسان، ولا يقتصر الحب فقط على حب الرجل للمرآة بل حب الأم لأولادها، حب الابن أو الابنة لوالدتهم أو والدهم، ولا ننسي حب الإنسان لنفسه بالاعتزاز بها وجعلها شيء سامي فوق الكل، وحب الإنسان لله عز وجل فهو الحب الأعظم الذي لا يفوقه حب أخر، ومن هنا يقدم لكم موقع ثقفني تأثير فعل الحب على صحة الإنسان، الجدير بالذكر يوجد عيد حب للمصريين أيضا والذي يوافق 14 فبراير من كل عام.

عيد الحب وتأثيره على صحة الإنسان

بالفعل أثبتت الدراسات الطبية أن شعور الحب يستخدم في علاج أمراض كثيرة، على سبيل المثال فمن يعيش قصة حب تكون لديه مناعه قوية ضد الإصابة بالأمراض ولا يذهب للطبيب إلا قليلا، لاسيما أن الحب يقضي على الإصابة بالقلق والتوتر وذلك لان من يحب تكون لديه أفزازات كبيرة من هرمون السعادة وبالتالي يتحمل الضغط العصبي ويقل لدية الشعور بالقلق والاكتئاب.

الذي لا تعلمونه عن فائدة الحب للقلب بأنه يحمي الجسم من تكون الجلطات الدموية، بالإضافة إلى الحماية من الأزمات القلبية، ليس هذا فقط بل يصنف الحب أحد أنواع المسكنات العلاجية، لاسيما انه يقوم بمحاربة التعب والإجهاد، ويجعل الإنسان يشعر بالهدوء والاسترخاء، كما يحافظ الحب على نضارة البشرة وصفائها، وحمايتها من الإصابة بحب الشباب أو البقع المختلفة والتي تصيب الوجه.

هدايا عيد الحب وكيفيه اختيارها

عدد كبير من الناس يجد حيرة في اختيار الهدية المناسبة لنصفه الأخر، ومن هنا يقدم لكم موقع ثقفني عدد من الأفكار الجديدة لتقديم الهدايا لكي تدخل البهجة على شريك حياتك:

1- يمكنك شراء مج وتقوم بطباعة صورتك انت وشريكة حياتك وبذلك يكون ذكري سعيدة.

2- شراء ما يحتاج الطرف الأخر من ملابس على سبيل المثال سويت شيرت أو بنطلون أو حذاء رياضي.

3- يمكنك قضاء يوم جميل مع شريك حياتك مثل تناول الطعام في أحد المطاعم ودخول السينما.

4- شراء وردة أو باقة من الورود تدخل البهجة على نصفك الأخر.