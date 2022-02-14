شوف عروض بن داود أقوى التخفيضات من bindawood على الإلكترونيات والأدوات المنزلية

أقوى الخصومات والتخفيضات ضمن عروض بن داود هذا الأسبوع تقدمها أسواق بن داود لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودي وأبناء الشعب السعودي. تعتبر التخفيضات الأسبوعية فرصة رائعة لجميع الأسر لإقتناء كافة مقاضيهم الأسبوعية والشهرية بأسعار أقل. ويفيد التخفيض الأسر المحدودة الدخل بشكل خاص للوفاء بإحتياجات أفراد الأسرة بأقل سعر. وفيما يلي نستعرض بعض من أهم العروض المقدمة من أسواق بن داود في مناطق المملكة المختلفة على بعض الأجهزة الإلكترونية وتجهيزات المنزل المتنوعة.

عروض بن داود

شاشة شارب ال أي دي سمارت مقاس 65 بوصة احصل على خصم بقيمة ثلاثمائة ريال سعودي عند طلبها من بن داود بسعر 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال.

احصل على شاشة شارب ال أي دي سمارت مقاس 55 بوصة بسعر 2199 ريال فقط بدلاً من 2399 ريال ووفر مائتي ريال.

ضمن عروض الالكترونيات من bindawood احصل على لاب توب ديل كور أي 3 ويندوز 10، رام 4 جيجا بايت بسعر 1949 ريال سعودي.

مقابل 1049 ريال اشتري هاتف سامسونج جالكسي ايه 32 رام 6 جيجا، سعة ذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت ويدعم الجيل الخامس. هذا العرض متوفر فقط في اسواق بن داوود بفروع الكعكية مكة- روتانا- جامعات مدينة الحمراء – حراء جدة.

احصل على جوال أيفون 13 برو ماكس من فروع مكة وجدة فقط سعة 128 جيجا بسعر 5199 ريال.

سماعة بلوتوث أنكر بسعر 359 ريال بدلاً من 419 ريال متوفرة في فرع الكعكية- العزيزية مكة- جامعات مدينة الحمراء جدة فقط.

سانديسك مايكرو اس دي بسعر 19 ريال سعة 64 جيجا.

Bindawood

كينوود قلاية هوائية سعة 5.5 لتر بقوة 1800 وات بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال.

عجانة هايبر بلس جانو كبيرة الحجم سعة 7 لترات قوة الموتور 1200 وات بسعر 349 ريال.

كي أون فرن كهربائية سعة 35 لتر بقوة 1500 وات مقابل 259 ريال بدلاً من 280 ريال.

خلاط يدوي كهربائي بروان متعدد الاستخدامات احصل عليه مقابل369 ريال بدلاً من 439 ريال.

أسواق بن داود

بي آند دي قدر مع غطاء متوفر بعدة أحجام فيمكنك الحصول على مقاس 28 سم مقابل 135 ريال بدلاً من 192 ريال. بينما مقاس 24 سم فبسعر 112 ريال بدلاً من 162 ريال. أما مقاس 20 سم فمقابل 95 ريال بدلاً من 137 ريال.

ديليمانو مقلاة غير قابلة للإلتصاق مقاس 28 سم مقابل 35 ريال بدلاً من 42 ريال. ومقاس 24 سم بسعر 29 ريال بدلاً من 38 ريال.