شوف أحدث عروض ساكو الجديدة والمبهرة حتى 19 فبراير على مختلف المنتجات والأجهزة لا تفوتها Saco

عروض ساكو المميزة تتحدث عن نفسها ولا تحتاج منا للكلام عنها أوعرضها، فهي مميزة بشكل كبير ورائعة لما تحتويه من عروض. فمجلة ساكو تتميز بخصوماتها وتخفيضاتها المبهرة على مختلف الأجهزة سواء أكانت كهربائية أو منزلية، وغيرها الكثير والكثير من المنتجات كالأثاث والمفروشات الرائعة والمميزة كل ما عليك فعله هو قراءة المقال لمعرفة المنتج الذي تحب شرائه وترغب به.

أحدث عروض ساكو الجديدة على الأجهزة الكهربائية

وفر مع ساكو 360 ريال على قلاية هوائية من فيليبس، قلاية صحية تعمل بقوة تصل إلى 1425 واط، وسعتها 0.8 لتر. بسعر 299 ريال بدلاً من 659 ريال سعودي.

حصرياً ولأول مرة في متاجر ساكو توجد هذه العصارة البطيئة التي تعمل بقوة 700 واط للحصول على ألذ طعم للعصير الفريش. احصل عليها بسعر 949 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي، ووفر 250 ريال.

خصم 1000 ريال على محضرة طعام من كينوود، هذه المحضرة تعمل بقوة 1200 واط، وتتسع لحوالي 6.7 لتر. بسعر 1999 ريال بدلاً من2999 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول عليها بالتقسيط بدفع قسط قدره 334 على مدار 6 أقساط.

تخفيضات ساكو الرائعة على الأدوات والأجهزة المنزلية