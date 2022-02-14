شوف أقوى عروض الطازج من العثيم بسعر التكلفة وعروض كيلوا علينا وكيلوا عليك

عروض العثيم تقدم اقوى عروض الطازج مع عروض سعر التكلفة وعروض كيلو علينا وكيلو عليك، كل هذه العروض متوفرة على مجموعة هائلة من المنتجات والسلع الغذائية في مهرجان الطازج ليوم الأثنين، مع العلم أن هذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع أسواق عبد الله العثيم للبيع بالتجزئة والتسويق، والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية فبادروا بالسرعة واغتنام هذه الفرص، حيث أنها متوفرة لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض يوم الاثنين من العثيم.

أقوى عروض الطازج من العثيم:

عرض كيلو علينا وكيلو عليك على بصل أحمر بسعر 2.95 ريال سعودي، و2 كيلو بطاطا حلوة بسعر 6.25 ريال سعودي، والخيار الطازج بسعر 5.50 ريال سعودي، كوسة خضراء بسعر 5.50 ريال سعودي، مع العلم أن كل هذه الخضروات الطازجة تتمتع بعرض 1+1.

أما عروض الفواكه الطازجة فتكون بسعر التكلفة فقط على مجموعة هائلة من الفواكة مثل، كرتونة جوافة بسعر 10.50 ريال سعودي، وكيلو الكيوي بسعر 7.95 ريال سعودي، أما كيلو البرتقال ابو صرةفقط بسعر 3.25 ريال سعودي.

قسم اللحوم يتمتع بعروض فقط بسعر التكلفة على لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 46.95 ريال سعودي.

مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

صدور دجاج انتاج بدون عظم وزن 450 جرام للطبق فقط بسعر 14.95 ريال.

عرض 1+1 على تمر خلاص الخرج عرض 2 كيلو بسعر 19.50 ريال سعودي.

ملفوف احمر بسعر 3.50 ريال سعودي للكيلو والكيلو الآخر مجاناً.

عروض متنوعة على السلع المختلفة:

عروض كيلو علينا وكيلو عليك على قسم منتجات الألبان، قشدة لبن مصر بسعر 21.50 ريال سعودي.

زيتون اسود بسعر 22.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن اسطنبولي صفراء بسعر 14.50 ريال سعودي.

هذا بالإضافة إلى عروض سعر التكلفة على عبوة الزبادي الكبيرة الطازجة والجبن الموزريلا المبشور وغيرهم.