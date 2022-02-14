نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على السماعات اليوم وخصومات تصل إلى أكثر من 33% على أشهر العلامات التجارية في المقال التالي
عروض جرير على السماعات في السعودية، شركة jarir bookstore مكتبة جرير من أشهر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية وتعتبر من أكثر الأماكن المفضلة لدى العملاء لذلك نجد الكثير الذين يعتمدون على هذه الشركة في شراء كل احتياجاتهم، حيث تضم فروع جرير أكبر مجموعة من مستلزمات الدراسة المختلفة التي يبحث عنها الطلاب، بالإضافة إلى وجود عدد من الأقسام المختلفة مثل الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة.
أحدث عروض جرير اليوم الالكترونية.. تنزيلات لا يمكن تجاهلها على اكسسوار الجوالات والكمبيوتر
عروض جرير اليوم الالكترونية
تهتم شركة مكتبات جرير بعمل قائمة من العروض والتخفيضات المختلفة في فروعها كل فترة، وتعتبر من أقوى التخفيضات التي يتم الإعلان عنها في المملكة، لأنه من خلالها يمكن أن يستفيد العملاء وشراء الهواتف المحمولة والإلكترونيات بأسعار مخفضة ومناسبة لكل الفئات، وتقوم شركة جرير بالإعلان عن هذه العروض في فروعها ومن مكتبة جرير اون لاين من خلال الموقع الإلكتروني التي قامت بإنشائه أيضاً.
عرض جرير الحالي
- بطاقة خصم جرير سعر سماعة ستيل سيريس 5 اركتيس للألعاب الإلكترونية سماعة سلكية مع ميكروفون 389 ريال سعودي بدلاً من سعر 429 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير سعر سماعة رأس للألعاب سلكية مع منفذ صوت 3.5 مم يو أس بي ميكروفون دوار 259 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سعر سماعة رأس للألعاب سلكي منفذ صوت 3.5 مم مع ميكرفون 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 229 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سعر سماعة رأس للألعاب سلكي أحادي الاتجاه 589 ريال سعودي بدلاً من سعر 629 ريال سعودي.
- لابتوب جرير وسعر سماعة رأس اتش بي للألعاب سلكي مع ميكرفون ومنفذ صوت بافيليون 135 ريال سعودي بدلاً من سعر 199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سعر سماعة رأس هايبر اكس يو اس بي كلاودكس كور مع ميكرفون 209 ريال سعودي بدلاً من سعر 229 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير وسعر سماعة رأس لينوفو ليجن برو للألعاب مع ميكرفون محيطي 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير سعر سماعة رأس لوجيتيك جي برو 629 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال سعودي.
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