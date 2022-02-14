نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض جرير اليوم الالكترونية.. تنزيلات لا يمكن تجاهلها على اكسسوار الجوالات والكمبيوتر في المقال التالي
عروض جرير اليوم الالكترونية، من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية هي شركة jarir bookstore مكتبة جرير، وهي عبارة عن سلسلة من المكتبات في كل محافظات السعودية وتتخصص هذه الشركة في بيع كل مستلزمات الدراسة المختلفة والأدوات التي يبحث عنها طلاب المدارس والكليات، كما قامت الشركة بتوفير أقسام جديدة للإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أيضاً.
عروض لابتوب جرير خلال مهرجان التسوق على الكمبيوتر وملحقاتة وأكسسوارات الألعاب
عروض وتخفيضات جرير في المملكة
تتميز شركة مكتبة جرير بالعروض التي تقوم بتقديمها لعملائها بشكل مستمر، حيث تضم هذه العروض كل المنتجات الأساسية التي يحتاج إليها العملاء بالإضافة إلى عروض وتخفيضات على الإلكترونيات والهواتف المحمولة، وتقوم مكتبات بمشاركة هذه العروض مع عملائها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة إلى وجود عروض إضافية خاصة بالأشخاص الذين يقومون بالتسوق من خلال هذا الموقع.
عرض جرير الحالي
- بطاقة خصم جرير سعر مشترك كهرباء ذكي مزود بواي فاي دي لينك مع مساعد لجوجل 249 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير سعر محول لاسلكي مساعد جوجل يتوافق مع امازون اليسكا تي بي لينك 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سعر سماعة لاسلكية طبيعية مع سماعة أذن داخلية بشريط حول الرقبة 179 ريال سعودي بدلاً من سعر 199 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير سعر سماعة اذن سلكي مع منفذ صوت وميكرفون مدمج لون أبيض 69 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات سعر سماعة سوني اكسترا بيس مع ميكرفون للمكالمات ومنفذ صوت وميكروفون 219 ريال سعودي بدلاً من سعر 259 ريال سعودي.
- لابتوب جرير وسعر سماعة رأس سوني مع سلك 3.5 مم لون أسود 76 ريال سعودي بدلاً من سعر 96 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير وسعر سماعة رأس توشيبا مع سلك ومزود ببلوتوث مع منفذ صوت 3.5 مم لون أزرق 115 ريال سعودي بدلاً من سعر 139 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين سعر سماعة وايرلس سماعة رأس مع بلوتوث وميكرفون مدمج لون أزرق 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 239 ريال سعودي.
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