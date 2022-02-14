خلطة جهنمية لتنظيف دهون البوتاجاز وإزالة الدهون والحروق الصعبة بدون فرك ودعك

طريقة تنظيف دهون البوتاجاز، يعد البوتاجاز من أهم الأجهزة الموجودة بكل منزل ونظافته تعتبر من أهم أسرار نظافة المنزل بأكمله، حيث أنه من المهام الصعبة في التنظيف نظرا لتراكم الدهون أو وجود أماكن مختلفة ويصعب تنظيفها وأيضا المفاتيح والليمون والفرن وأيضا سطح البوتاجاز، حيث يوجد طرق عديدة لتنظيفه ولكن تؤدى إلى جفاف اليدين لاحتوائها على بعض الكيماويات الضارة، فيجب علينا البحث عن طرق إزالة الدهون من علي البوتاجاز ومحتوياته، فيوجد بعض الوصفات الطبيعية لحل هذه المشكلة.

الشروط الواجب توافرها قبل البدء في تنظيف البوتاجاز:-