خلطة سحرية لتنظيف طاسة القلي وإزالة أصعب البقع والحروق بدون مجهود وفي دقائق

طريقة تنظيف طاسة القلي، يعتبر تنظيف الطاسة المحترقة من أصعب مهام المطبخ، حيث لا يخلو أي منزل من هذه الطاسة المحترقة نتيجة القلي وتراكم كميات من الزيت ومن كثرة استخدامها، وهو مناظرات يحتمل لكل ربة منزل أن ترى أدوات المطبخ صعبة التنظيف فتلجأ لبعض الخلطات ومستحضرات التنظيف التي تؤثر سلبا على أدوات المطبخ، سوف نقوم بمساعدة كل ربة منزل على تنظيف طاسة القلي بخلطات طبيعية متاحة بكل بيت.

الطريقة الأولى:-

المكونات:-

ملعقة كبيرة من أوراق الكركديه.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

عصير ليمونه كبيرة.

ماء حسب الحاجة.

الخطوات:-

الخطوات:- في وعاء كبير على حسب مساحة الطاسة على نار عالية نقوم بوضع الماء والليمون في وعاء ثم نقوم بإضافة أوراق الكركديه قم ملح الليمون .

يترك الخليط مع قشر الليمونة المعصورة حتى الغليان.

عند الغليان نقوم بوضع الطاسة المحترقة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نأخذها ونقوم بالقشط بالسكين لازالة الطبقات المحروقة

ثم نقوم بوضعها مرة أخرى لمدة ٢٠ دقيقة ونقوم بعملية كشط مرة أخرى.

نكرر هذه العملية حتى نكشط كل الدهون الموجودة في الطاسة وتعود كما كانت.

نقوم بغسلها جيدا بالماء وسائل تنظيف الأطباق حتى تصبح لامعة.

الطريقة الثانية:-

المكونات:-

كوب من الخل الأبيض.

٢ ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

٣ ملعقة كبيرة من البيكنج صودا(بيكربونات الصوديوم).

ماء مغلي.

الخطوات:-

الخطوات:- في وعاء كبير نقوم بغلي الماء ثم نقوم بإضافة الخل وملح الليمون والبيكربونات الصوديوم ونتركهم حتى الغليان.

نقوم بنقع الطاسة في هذا الخليط لمدة يوم كامل ثم نقوم بتنظيفها.

نقوم بعملية الكشط التي تحدثنا عنها سابقا حتى نتخلص من الدهون المتراكمة في الطاسة.

نقوم بتكرار تلك الخطوة حتى نقوم بتنظيفها تماما ثم تغسل جيدا بالماء والصابون.

الطريقة الثالثة:-

المكونات:-